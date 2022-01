Wismar

Dreimal die Woche ist Michael Kern, 44 Jahre alt, Patient im Wismarer KfH-Nierenzentrum. Fünf Stunden dauert es, bis sein Blut „gewaschen“ ist. Entgiftung, Kontrolle des Flüssigkeitshaushalts und der Salz- und Wasserausscheidungen, dazu des Säure-Basen-Gleichgewichts, Regulierung des Blutdrucks und Hormonproduktion – diese Aufgaben übernehmen sonst gesunde Nieren. Michael Kern hatte Nierenversagen. Seit sechseinhalb Jahren rettet die Dialyse seine Gesundheit und sein Leben.

Nierenversagen

Schleichend hat Michael Kern gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Seine Vaskulitis, eine Gefäßentzündung als Autoimmunerkrankung führte zu akutem Nierenversagen und ins Krankenhaus. Das ist Jahre her. Die Dialyse ersetzt seitdem die nicht mehr funktionierenden Nieren. „Manche Tage geht es einem miserabel, andere sind top“, erzählt er, während er entspannt im Bett im Wismarer Nierenzentrum liegt und wartet. „Aber ich kann noch Auto fahren“, dankt er. Arbeiten geht mit der Erkrankung nicht mehr. Michael Kern ist in Erwerbsunfähigkeitsrente. Er würde lieber gesund sein und arbeiten können.

Auch Urlaub – mal 14 Tage woanders Urlaub machen – ist schwer, auch wenn viele Dialysezentren wie auch das Wismarer auf Urlauber eingestellt sind. „Es ist anstrengend, es ist immer ein halber Tag weg. Man muss die Termine einhalten. Ohne die Dialyse wäre ich nach einer Woche im Leichenschauhaus.“ Also: Termine einhalten, sich an den Essensplan halten, hoffen und warten. Michael Kern steht auf der Warteliste für eine Spenderniere. „Aber mit Blutgruppe null negativ – ziemlich selten – ist die Wartezeit extrem lang. 10, 15 Jahre, schätze ich …“

Fast rund um die Uhr

Solange muss er weiter zur Dialyse, wie viele andere Patientinnen und Patienten. Sechs Tage die Woche – nur sonntags ist geschlossen – werden dort die Menschen versorgt. „Jeweils montags, mittwochs und freitags arbeiten wir von 6 bis 0 Uhr in drei Schichten. Dienstags, donnerstags und Sonnabend von 6 bis 19 Uhr“, erklärt Claudia Tamm, die leitende Pflegekraft im Zentrum. Sie ist seit 1988 im Nierenzentrum – seit seiner Gründung.

„Die Dialysepatienten wurden zuvor in Rostock und Schwerin behandelt. Dialyse bedeutete früh aufstehen, der Sammeltransport holte die ersten um 4.30 Uhr ab, fuhr über die Landstraße (die A 20 gab es noch nicht) nach Rostock und nach der Dialyse ging es in umgekehrter Reihenfolge wieder nach Hause. Patienten aus Zierow waren also fast 12 Stunden unterwegs ...“, erinnert Claudia Tamm sich an die Zeit vor 1988. „Die Entscheidung, eine Dialyse im Wismarer Krankenhaus einzurichten, war ein großer Gewinn für die Betroffenen.“

Technischer Stand vor 33 Jahren

Am 6. Dezember 1988 wurde das Dialysezentrum in Wismar feierlich eröffnet, damals mit 8 Plätzen. „Das Pflegepersonal kam aus allen Kliniken und Abteilungen des Krankenhauses und wurde jeweils ein Vierteljahr in den Dialysen in Rostock und Schwerin ausgebildet“, berichtet Claudia Tamm weiter. Die damaligen acht Dialysegeräte – KN 401 – sind mit dem heutigen Stand nicht vergleichbar.

„Schere und Schraubenzieher gehörten zu unverzichtbaren Grundarbeitsmitteln und jede Pflegekraft hatte beides in der Kitteltasche.“ Mit dem Schraubenzieher wurde die Leitfähigkeit am Dialysegerät eingestellt und korrigiert. „Zur Händedesinfektion stand eine große Schüssel Peressigsäure vor jedem Dialyseraum und natürlich duftete das ganze Haus danach. UV-Strahler desinfizierten die Dialyseräume in der Nacht. Wir trugen OP-Hauben und Mundschutz und sterile Handschuhe zur Punktion.“

Geplatzte Schläuche und viel Blut

Die Handschuhe wurden selbstverständlich wiederverwendet. „Also von uns gereinigt, gepudert, getrocknet, neu in Papier eingeschlagen und sterilisiert.“ Tupfer drehen, gewaschene Binden aufrollen, den Patienten während der Dialyse stündlich (!) wiegen und ständig beobachten: „Zu zweit haben wir vier Patienten betreut und uns selten gelangweilt“, lacht Claudia Tamm.

Ein großes Problem damals war das Material, das nicht immer qualitativ hochwertig war. „Insbesondere die Pumpenschläuche platzten häufig und es kam zu Blutverlusten und ständigen, aufwendigen Putzarbeiten.“ Gefühlt, so berichtet Claudia Tamm, bekam jeder Patient einmal monatlich eine Bluttransfusion.

Keine Dialyse für Ältere

„Anfang 1990 stiegen die Patientenzahlen stetig. Ein Grund dafür war sicherlich auch, dass neue Patienten über 65 nicht mehr von der Behandlung ausgeschlossen wurden mussten. In der Mangelwirtschaft der DDR waren Dialyseplätze, Geräte und Materialien knapp. Nicht für alle Menschen war der Beginn einer Dialysebehandlung möglich.“

Gerade die Zeit der Wende war dabei nicht ohne. Zu den steigenden Patientenzahlen kam die Frage, ob die ehemals volkseigenen Betriebe weiterhin Material liefern können. Die Not machte erfinderisch beziehungsweise die Fachleute – Techniker, Schwestern, Ärzte – waren improvisieren gewohnt.

„Am 1.1.1991 übernahm das KfH die Dialyse, es setzte ein großer Modernisierungsschub ein. Neue Maschinen sollten angeschafft werden und wir hatten zeitweise auf unseren inzwischen zehn Plätzen sieben verschiedene Dialysegeräte probeweise stehen und zu bedienen, jede mit eigenen Macken, Tücken und Bedienungsanleitungen.“ Die Patientenzahlen stiegen weiter, Mitarbeiter gingen Richtung Westen, dafür zogen Mäuse, Ratten und Mader kurzfristig ins alte Haus mit ein.

Neues Haus

1992 war die Platzkapazität erreicht, das Nierenzentrum brauchte dringend neue Räumlichkeiten. Auf einem Areal am Krankenhaus, auf dem vorher Material- und Technikbaracken standen, wuchs der Neubau, am 15.6.1996 zog das Nierenzentrum in den Neubau, inklusive neuer Maschinen, Betten und Tische und 21 statt vorher 10 Plätzen.

Ein „Patient der ersten Stunde“ ist der 69-Jährige Wolfgang Hindenberg, der sich als Vorsitzender der Wismarer Interessengemeinschaft Dialyse und Transplantation e.V. seit vielen Jahren für Betroffene und deren Angehörige einsetzt. Seit 1991 ist er Dialysepatient, bereits 1993 konnte er transplantiert werden und die Spenderniere ermöglichte ihm für zehn Jahre ein Leben ohne Dialyse. 2003 stellte die neue Niere ihre Tätigkeit ein, so dass er wieder auf die regelmäßige Dialysebehandlung angewiesen war. 2016 wurde erfolgreich eine zweite Transplantation durchgeführt, so dass sich seitdem seine Besuche im KfH-Nierenzentrum Wismar auf die regelmäßigen Kontrolltermine in der nephrologischen Sprechstunde beschränken.

Über 200 KfH-Nierenzentren für 19 000 Patienten Das gemeinnützige KfH-Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. – Träger des KfH-Nierenzentrums Wismar – wurde 1969 gegründet und schuf damals die notwendigen Voraussetzungen, um schrittweise eine flächendeckende Dialysebehandlung in Deutschland zu etablieren. Heute steht das KfH für eine umfassende und qualitativ hochwertige Versorgung nierenkranker Patienten. In mehr als 200 KfH‐Zentren werden rund 19 000 Dialysepatienten sowie aktuell mehr als 68 000 Sprechstundenpatienten umfassend behandelt. Wismar ist seit 1991 Teil des Netzwerkes. Neben der Dialysebehandlung im KfH-Zentrum betreut das KfH‐Team auch Heimdialysepatientinnen und -patienten, also diejenigen, die ihre Behandlung zu Hause selbstständig durchführen. Die Prävention und Früherkennung chronischer Nierenfunktionsstörungen sowie möglicher Folgeerkrankungen steht im Mittelpunkt der nephrologischen Sprechstunde sowie auch die Nachbetreuung nierentransplantierter Menschen.

Von Nicole Hollatz