Ein Rätsel um Wismarer Weihnachtsmarkt ist gelöst – Hier entstehen Testzentren

Wismar

Ein Corona-Rätsel um den Wismarer Weihnachtsmarkt ist gelöst, weitere bleiben. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) stellte am Donnerstag klar, dass auf dem Weihnachtsmarkt die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) gilt. Das habe der Landkreis als zuständige Behörde mitgeteilt.

Am Mittwoch war sogar von 2Gplus – also einem zusätzlichen Schnelltest – die Rede und hatte die Verwirrung um das weihnachtliche Treiben auf die Spitze getrieben. Das Aus steht im Raum.

Betreiber muss 2G umsetzen

Ob 2G oder 2Gplus: „Keine Ahnung, wie das funktionieren soll“, so Weihnachtsmarkt-Betreiberin Dörte Schmidt. Immerhin, mindestens bis Sonntag ist der Markt geöffnet. Beyer: „Der Betreiber muss entscheiden, ob 2G umsetzbar ist. Dafür gibt es Ansätze.“

Vize-Bürgermeister: Sache des Vertrauens

Glühwein zum Beispiel darf nur an geimpfte oder genesene Gäste verkauft werden. Verkäufer müssen das kontrollieren. Zäune rings um den Marktplatz wären nicht erforderlich. Vize-Bürgermeister Michael Berkhahn (CDU) sieht die Kunden in der Pflicht: „Das ist letztlich eine Sache des Vertrauens.“ Was grundsätzlich gilt, ist die Maskenpflicht.

Drive-in-Testzentrum am Wismarer Altstadtring

Auf dem Parkplatz an der Turmstraße in Wismar, wo sonst die Busse parken, soll am 1. Dezember ein Drive-in-Testzentrum öffnen. Quelle: Heiko Hoffmann

Unterdessen wird es in Wismar weitere Testzentren geben. Zum 1. Dezember soll ein Drive-in-Testzentrum am Parkplatz in der Turmstraße öffnen. Das Provisorium, das sich gerade an Autofahrer richtet, entsteht auf dem Busparkplatz. Betrieben wird es von den Johannitern.

Im Gespräch war auch ein Drive-in auf dem Weidendammparkplatz. Laut Bürgermeister wird es dort ein stationäres Testzentrum im Container geben. Die Eröffnung werde zum 1. Dezember angestrebt. Betreiber ist die Gesundheitsdienst Schleswig-Holstein GmbH, eine Tochter der Adler Reederei, die auch am Alten Hafen ein Testzentrum betreibt. Für ein Drive-in sei der Weidendamm nicht geeignet.

Bereits am Montag, 29. November, öffnet die Cairful med GmbH in ihren Räumen am Alten Holzhafen 11 ein Coronaviren-Schnelltestzentrum. Das Team des bundesweiten Intensivpflegedienstes testet vor Ort auf Coronaviren. Der Test ist kostenlos und wird sofort vor Ort ausgewertet. Öffnungszeiten (ohne Terminvergabe): montags bis freitags von 7 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Von Heiko Hoffmann