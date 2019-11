Spektakuläre Überführung: Das Mittelstück des größten jemals in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffes wird von Rostock nach Wismar gebracht. Sechs Schlepper begleiten den 57 Meter hohen Koloss. Ein Brückenteam gibt Kommandos von Bord des Mega-Blocks.

Der Kasko des gigantischen Schiffskörpers der künftigen "Global Dream" hat das Dock in Warnemünde am Freitagabend verlassen und macht sich auf den Weg in die Werft nach Wismar. Quelle: Sebastian Krauleidis