Mehr als 10 000 Kilometer trennen Wismar und die brasilianische Stadt Pomerode – Luftlinie. Und dennoch gibt es eine starke Verbindung und die heißt Hans-Joachim Musilinski. Der Wismarer ist zum ersten deutschen Ehrenbürger der südamerikanischen Stadt ernannt worden.

Die Nachricht kam ganz unverhofft und unspektakulär per E-Mail: Pomerode will Hans-Joachim Musilinski zum Ehrenbürger machen. Das war im vergangenen Dezember. Inzwischen ist es amtlich – der Wismarer ist der erste Deutsche und überhaupt erst der vierte Mann, dem diese Ehre zuteilgeworden ist. Die feierliche Zeremonie fand vor knapp zwei Wochen statt.

Fachwerkhäuser im Süden Brasiliens

Pomerode ist eine lang gezogene Stadt im Bundesstaat Santa Catarina entlang des Flusses Rio Testo. Restaurants tragen dort deutsche Namen wie „Torten Paradies“ oder „Siedlertal“, Hotels heißen „Bergblick“ oder „Traumhaus Hospedaria“. Die Einwohner Pomerodes sind Nachkommen der ersten Siedler aus Pommern und das ist bis heute zu spüren. Im Ort stehen Fachwerkhäuser, einmal im Jahr feiern die Pomeroder ihr zehntägiges Pommern-Fest, noch heute sprechen die Bewohner ostpommersch.

All dies faszinierte Hans-Joachim Musilinski sofort, als er zum ersten Mal durch einen Fernsehbeitrag von der Gemeinde in Brasilien hörte. Schließlich ist er selbst gebürtiger Hinterpommer. 2004 ruft er einfach bei der Gemeinde an, nimmt ersten Kontakt auf und fasst seinen Entschluss – er reist nach Brasilien. Was folgt, ist der Anfang einer herzlichen Freundschaft zwischen ihm und vielen Bewohnern der Stadt.

Fotografien zeigen Nachfahren der pommerschen Siedler

Immer wieder war er für mehrere Wochen oder Monate am Stück dort, hat die Pomeroder mit seiner Kamera eingefangen, die Fotografien in Ausstellungen dort und auch in Wismar gezeigt, hat sich mit den Menschen dort unterhalten und berichtet durch seine Fotos aus ihrem Leben und ihrer bewegten Geschichte. Und: Er hat 37 Lieder über Pomerode und die Entwicklung der Stadt geschrieben.

Pomerodes Bürgermeister Ercio Kriek sagte vor der Verleihung der Ehrenbürgerschaft: „Diese Ehre verteilen wir nicht nach dem Gieskannenprinzip.“ Musilinski sei inzwischen ein Sohn seiner Stadt geworden und ein Botschafter Pomerodes. Erst drei Männer wurden vor ihm so geehrt. Als es Ende Juni dann so weit war und der Wismarer die 30-Stunden-Reise auf sich genommen hatte, fand er sich in einer bewegenden Zeremonie wieder.

Pommern in Brasilien Pomerode, auf portugiesisch Município de Pomerode, ist eine lang gezogene Kleinstadt entlang des Flusses Rio Testo im Süden Brasiliens. Um das Jahr 1863 von pommerschen Siedlern gegründet, hat Pomerode heute mit etwa 92 Prozent der Stadtbevölkerung den größten Anteil deutschstämmiger Einwohner in Brasilien. Kennzeichnend für die Stadt ist, dass sich das Ostpommersch als Umgangs- und Schriftsprache bis heute gehalten hat. Seit 2010 ist Deutsch auch die zweite offizielle Sprache der Stadt.

„Schönster Augenblick in meinem Leben“

„Sie haben extra für mich die brasilianische Hymne gespielt. Da ist mir schon ganz anders ums Herz geworden“, berichtet der 79-Jährige. Neun Ratsherren mussten ihre Zustimmung geben und sie alle taten es auch. Seine Dankesrede hielt er auf pommersch platt und portugiesisch. „Dieser Moment gehört zu den schönsten Augenblicken in meinem Leben“, formulierte er gerührt.

Zurück in Wismar berichtet Hans-Joachim Musilinski: „Das Beste an Pomerode sind die Menschen.“ Auf seinen Fotoreisen habe er häufig die ältesten Menschen in der Region fotografiert. „Die haben mich immer am meisten beeindruckt. Die Gesichter der alten Menschen haben so viel zu erzählen.“ So hatte er unter anderem eine 106-jährige Bewohnerin fotografiert. Sie ist die älteste Einwohnerin des Bundesstaates.

Der Wismarer Hans-Joachim Musilinski hat über die Jahre unzählige Fotos von den Bewohnern der brasilianischen Stadt Pomerode gemacht. Quelle: Michaela Krohn

Auch mit den Musikern aus der südamerikanischen Region hat der Wismarer schon viel erlebt. Mit Sandro Romig und Wilson Hafemann, die als Volksmusik-Duo in Brasilien auftreten, hat er viele Songs zusammen geschrieben. Sie haben ihn ebenfalls als Ehrenmitglied aufgenommen.

Die nächste Einladung nach Pomerode hat Hans-Joachim Musilinski übrigens schon bekommen – für das nächste Jahr, wenn der Pommerntag ansteht.

