Ein einziger Verstoß gegen Hundekot 2019 in Wismar geahndet

Ein Hund hinterlässt einen Haufen im Stadtgebiet und Herrchen macht sich aus dem Staub. Ein einziger Verstoß wurde 2019 in Wismar geahndet. Mit der Realität hat das wenig zu tun.

Die Stadtverwaltung prüft derzeit die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes. Das hatte die Bürgerschaft auf der September-Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Dabei geht es um die Frage, ob ein kommunaler Ordnungsdienst unter Einbeziehung des Ordnungsamtes und privater Wachdienste organisatorisch und finanziell vorteilhaft ist.

Ärgerliche Dauerthemen

Denn Hundekot, nicht angeleinte Hunde, Vandalismus, Müll und Sachbeschädigungen oder rücksichtslose Radfahrer sind ein Dauerthema. Doch geahndet werden vor allem Verstöße gegen falsches Parken. Das ist vielen ein Dorn im Auge.

Was in anderen Städten längst möglich ist, könnte bald auch in Wismar der Fall sein. Das verursacht auf der einen Seite Personalkosten, kann aber auch Geld in die Kasse bringen.

260 Hunde angemeldet

Beispiel Hunde. Im Jahr 2011 hatte die Stadt zusammen mit einer Privatfirma nach steuersäumigen Hundehaltern gefahndet. Allein die Ankündigung löste eine Welle von Neuanmeldungen aus. Binnen eines Monats wurden 260 Hunde angemeldet.

Aktuell sind 1773 Vierbeiner in Wismar gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der steuerlich erfassten Hunde um 55 höher und gegenüber 2015 um 139 höher.

Die Hundesteuer spült jährlich rund 165 000 Euro in die Kasse. Für den ersten Hund sind 100, für den zweiten 132 und für jeden weiteren 160 Euro fällig.

Für gefährliche Hunde beträgt der jährliche Steuersatz 700 Euro. Noch vier Rassen gelten laut der Hundehalterverordnung MV als gefährlich: American Pitbull Terrier, American Staffordshire, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier. In Wismar ist davon keiner gemeldet. „Diese werden von den Haltern bewusst vermieden“, vermutet Stadtsprecher Marco Trunk.

Stadt geht Hinweisen nach

Eine Bestandsaufnahme von Hunden wie im Jahr 2011 plant die Stadt nicht. Trunk: „Es gibt eine laufende Überwachung, es finden gezielte Stichproben durch Mitarbeiter der Steuerabteilung statt. Aber auch, wenn es Hinweise gibt, gehen wir diesen Fällen nach.“

Bis zu 1000 Euro

Im Bürgerpark befindet sich einer von mehreren Standorten für Hundekotbeutel. Quelle: Heiko Hoffmann

Ein großes Ärgernis ist Hundekot auf Wegen und Plätzen. Diese Ordnungswidrigkeit kann in Wismar mit einem Bußgeld bis 1000 Euro geahndet werden. In der Praxis, so die Stadtverwaltung, werden 50 bis 100 Euro abgeknöpft. Allerdings wurde in diesem Jahr erst ein Fall geahndet.

Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca, hier Port d'Alcúdia, wird mit 600 Euro kräftig kassiert, wenn Herrchen die Hinterlassenschaft seines Hundes nicht wegmacht. Quelle: Heiko Hoffmann

In anderen Ländern werden schon im Straßenbild auf Schildern drakonische Strafen angedroht. Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca sind es 600 Euro. So könnten die Häufchen auch hier für ein stolzes Häufchen Geld sorgen.

Nach Angaben der Verwaltung gibt es im Stadtgebiet rund 250 000 Hundekotbeutel an mehreren Standorten: Innenstadt (9), zweimal Alter Hafen und Alter Holzhafen, einmal Hundewiese im Bürgerpark und in der Gartenstadt, zweimal Soldatenfriedhof sowie viermal Ostseeblick.

Laut Besucherordnung sind Hunde im Bürgerpark, mit Ausnahme ausgewiesener Flächen, anzuleinen. Quelle: Heiko Hoffmann

Wird Leinenzwang kontrolliert?

Wachsender Beliebtheit in allen Altersgruppen erfreut sich in den letzten Jahren der Bürgerpark. Dass es dort laut Grünflächensatzung Leinenzwang für Hunde gibt, wird in der Regel ignoriert und augenscheinlich auch nicht kontrolliert. Dabei steht auf einem Schild im Eingangsbereich: „Hunde sind, mit Ausnahme ausgewiesener Flächen, anzuleinen.“ Spaziergänger, Eltern mit Kindern und Jogger fragen sich immer wieder, ob das überhaupt kontrolliert wird. Dabei kann das Bußgeld bis zu 1000 Euro betragen, realistisch wären laut Stadtverwaltung 50 bis 100 Euro. Allerdings antwortet die Stadt auf die Frage, ob ein Verstoß gegen den Leinenzwang im Bürgerpark jemals geahndet wurde, mit: „Nein, ein solcher Verstoß ist nicht bekannt.“

Mehr Hunde In Wismar leben immer mehr Hunde. Aktuell sind 1773 Vierbeiner in der Hansestadt gemeldet. 2018 waren es 1718, im Jahr 2015 waren 1634 registriert. Der jährliche Steuersatz beträgt für den 1. Hund 100 Euro, den 2. Hund 132 Euro, den 3. und jeden weiteren Hund 160 Euro. Für gefährliche Hunde beträgt der jährliche Steuersatz 700 Euro.

