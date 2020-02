Einblick in Wismarer Baustelle: So sieht es in der Reuter-Schule aus

Wismar

Sven Jantzen breitet Baupläne auf dem Tisch aus: „Wir arbeiten gerade am Rohbau des Hortgebäudes“, sagt der Wismarer und kreist mit dem Finger über einen Entwurf. Auf dem ist die Raumaufteilung des neuen Hauses zu sehen: Es gibt eine Sporthalle, mehrere Werkstatträume, Umkleiden, Duschen, eine Garderobe und Toiletten.

Die Wände stehen bereits, eine Decke ist gezogen. So kann der Bauingenieur Petra Scholz mit ins Erdgeschoss nehmen. Von dort kann sie bereits auf die Fläche schauen, auf der die Kinder im Untergeschoss künftig Fußball, Handball oder Tischtennis spielen können – im Sportunterricht oder im Hort.

Hort mit Forscherecke und Theaterraum

Beides ist im Neubau der Fritz-Reuter-Schule künftig möglich. Auch dank der Perspektive Wismar gGmbH, die den Reuter-Hort finanziert. Mitarbeiterin Petra Scholz fiebert der Fertigstellung entgegen. „Zusammen mit den Kindern feilen wir bereits an Ideen, wie man die Räume nutzen kann“, erzählt sie.

Im Rennen seien unter anderem eine Leseinsel, ein Atelier, ein Theater- und Musikraum sowie eine Forscherecke. Damit ist der Platz aber noch längst nicht belegt: „Es gibt so viele Flure und Nischen – da ist vieles machbar“, freut sich Petra Scholz. Ihre Augen strahlen, als sie sich auf der Baustelle umschaut.

Sie ist sicher: Wenn der Neubau steht und mit dem denkmalgeschützten Backsteinbau verbunden ist, dann haben die Reuter-Schüler ein schönes, modernes Domizil. Und sie brauchen für den Sportunterricht nicht mehr 300 Meter weiter ins Gerhard-Hauptmann-Gymnasium gehen.

Bildergalerie: So wird die Reuter-Schule in Wismar umgebaut

Zur Galerie So wird die Reuter-Schule umgebaut

Sporthalle steht auf mehr als 70 Pfählen

Für die Zeit der Bauarbeiten lernen die Reuter-Schüler in der „Kombi 10“ am Friedenshof, eine Kindertagesstätte aus DDR-Zeiten. Wann ihr neues Areal mit der Kombination aus Alt und Neu fertig sein soll, darauf möchten sich die Verantwortlichen von der Stadt und dem zuständigen Planungsbüro MHB nicht festlegen. Denn vor allem zu Beginn sind die Arbeiten nicht so zügig vorangekommen wie gehofft. Grund war das schwierige Baufeld. Insgesamt 76, bis zu 40 Meter lange und 90 Zentimeter dicke Bohrpfähle, mussten in die Erde gerammt werden, um die neue Halle zu halten.

„Der Rohbau wird voraussichtlich im Mai fertig sein“, berichtet Sven Jantzen. Danach werde mit dem Innenausbau begonnen. Den gestaltet die Perspektive gGmbH mit. Sie betreut in dem Haus 154 Kinder – vor und nach dem Unterricht von 6 bis 17 Uhr.

In die Schule hinein kommen die Mädchen und Jungen über einen neuen Haupteingang über den Schulhof.

Gläserner Zwischentrakt verbindet Alt und Neu

Die Kosten für die Einfelder-Sporthalle mit multifunktionalen Räumen liegen bei etwa 8,5 Millionen Euro. Die Fassade des Neubaus wird verklinkert – die Farbe ist mit dem Unesco-Welterbe-Beirat bereits abgestimmt worden. Die Verbindung mit dem denkmalgeschützten Schulgebäude erfolgt über einen gläsernen Zwischentrakt. In dem befinden sich ein Fahrstuhl und das Treppenhaus. „Durch das Glas können die Kinder die historische Fassade des alten Gebäudes sehen“, verrät Andreas Weiser. Er überwacht den Bau.

Das Land unterstützt die Stadt und Perspektive Wismar gGmbH finanziell bei der Umsetzung des insgesamt zwölf Millionen Projektes: Zum Beispiel kommen 2,4 Millionen Euro aus dem „ Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“, weitere 6,1 Millionen von der Europäischen Union.

Klassenzimmer mit Holzfenstern und Digitaltechnik

Auch im alten Schulgebäude aus dem Jahr 1891 hat sich einiges getan. Hinter dem bisherigen Haupteingang werden das Lehrerzimmer sowie drei kleine Räume für den Schulleiter, seinen Stellvertreter und die Sekretärin gebaut. Der bröcklige Putz aus allen Zimmern ist entfernt worden, Risse in der Fassade wurden geschlossen. Bis zu 25 Kinder finden in einem Klassenraum Platz. Die künftigen Unterrichtszimmer werden mit Akustikdecken, die die Geräuschkulisse dämmen sollen, ausgestattet und Holzfenster mit Sonnenschutz. Außerdem werden sie digital ausgerüstet und WLAN-Ausleuchtung installiert. Die Gas-Heizung im Keller ist erneuert, die alten Toiletten sind aus dem Untergeschoss entfernt worden. Die neuen WCs – auch barrierefreie – befinden sich im Neubau.

Historische Bauelemente werden aufgearbeitet

Einige historische Bauelemente wie die Holzrahmen der Türen, Deckenbemalung und Treppengeländer werden aufgearbeitet und bleiben so erhalten. Neu werden die kleinen Metallschränke sein, die für die Kinder im Flur ausgestellt werden – für Jacken und Schulbücher.

In Wismars Schullandschaft passiert einiges. Die Lansemann-Schule hat Ende 2019 einen Neubau in Betrieb genommen. Die Goethe-Schule wird gerade saniert – die Klassen werden, wie die aus der Fritz-Reuter-Schule, in einem Ausweichquartier unterrichtet. In der Bürgermeister-Haupt-Straße entsteht eine neue Grundschule. Ein weiteres Projekt ist das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium. Das denkmalgeschützte Gebäude soll ebenfalls modernisiert werden und einen dreigeschossigen Neubau erhalten. Ob und wann das so umgesetzt wird, darüber stimmt am Donnerstagabend der Kreistag ab.

Sportvereine können die neue Halle mitnutzen

Übrigens profitieren auch die Sportvereine aus der Stadt von der neuen Reuter-Schule. Sie dürfen die Halle ebenfalls nutzen – wenn kein Unterricht oder die Hortbetreuung stattfindet. Erste Anfragen von Sportvereinen liegen bereits vor, unter anderem von Tischtennisspielern.

Mehr Infos:

Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder