An der Grundschule in Lübow bei Wismar gibt es einen Corona-Fall. Das bestätigte Schulleiterin Heike Schünemann am Mittwochmittag der OZ. Nun müssen alle Klassen und Lehrer bis zum 24. November in Quarantäne. Es dürfte sich dabei um rund 100 Personen handeln.

Nach ersten OZ-Informationen wurde eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Die Grundschule in Lübow ist nun eine der wenigen Schulen, die komplett wegen eines Covid-19-Falles geschlossen werden. An vielen anderen Schulen in Nordwestmecklenburg schickte das Gesundheitsamt lediglich einzelne Klassen oder Klassenstufen in die häusliche Quarantäne. In Lübow trifft es nun alle fünf Klassen.

