Dassow

In vielen Gärten blüht und summt es noch immer, obwohl der Sommer seinen Höhepunkt schon hinter sich hat. Die Besitzer dieser Kleinode sind zu recht stolz auf das, was sie gepflanzt, gesät und gepflegt haben. Am Sonnabend, 14. August, öffnen sich in Westmecklenburg viele kleine Oasen zur „Sommernacht im Garten“.

Seit 13 Jahren Gastgeber im Garten

Zum dritten Mal sind Hannelore und Peter Stuppy in Dassow bei der landesweiten Veranstaltung dabei. Seit 13 Jahren laden sie schon zum „Tag der offenen Gärten“ ein, der in diesem Jahr noch am 4. und 5. September stattfindet. Für die „Sommernacht im Garten“ hat Hannelore Stuppy Musiker der Kreismusikschule „Carl Orff“ eingeladen. „Sie werden immer wieder untermalend Musik spielen“, sagt sie. Auch Schauspieler der Schönberger Späldäl kommen in den Garten am Kaltenhofer Weg. „Sie spielen ein paar Sketche auf Platt. Da ist der Humor immer etwas frech. Das mag ich sehr“, sagt Hannelore Stuppy. Da auch ein gebackenes Schwein und hausgemachtes Sauerkraut geliefert werden, verlangt sie einen Unkostenbeitrag von 15 Euro pro Person.

Verschiedene Gartenzimmer

„Schön wäre auch, wenn sich Besucher anmelden. Unter 03826/129843 bin ich erreichbar“, sagt die agile Rentnerin. Sie hat bisher häufig Gäste auch aus Hamburg und Lübeck in ihrem Garten begrüßt und hofft auch diesmal auf eine gelöste Stimmung in ihren drei Gartenzimmern. Der über die Jahre gewachsene Garten ist nämlich in unterschiedliche Bereiche gegliedert. „In einigen Beeten habe ich die Kräuter und Gewürze, die wir häufiger nutzen“, sagt Hannelore Stuppy. Sechs verschiedene Sonnenhüte blühen. Wilder Fingerhut verbreitet sich langsam selbstständig. „Den haben wir mal am Feldrand ausgegraben.“

Rosen und blühende Stauden

Rosen unterschiedlicher Sorten sind überall zu finden. „Novalis ist meine Lieblingsrose“, sagt die Gartenbesitzerin. Eine alte Rose stammt noch von ihren Großeltern, in deren Haus sie heute wohnt. Viele Stauden zeigen in unterschiedlichen Farben ihre Blütenpracht. „Wenn alles dicht gepflanzt ist, wächst auch kaum Unkraut“, entkräftet Hannelore Stuppy, dass so ein Garten viel Arbeit machen würde. Amseln und auch Rotkehlchen nutzen manchen dichten Bewuchs zum Nisten.

Mit Tonschildern hat Hannelore Stuppy viele Pflanzen beschriftet. Ihre Tonfiguren zieren auch den Garten. Quelle: Malte Behnk

Entspannen auf der Philosophenbank

Der Garten bietet Hannelore Stuppy und ihrem Mann viel Entspannung, zum Beispiel auf der Philosophenbank, von der aus man den kleinen Springbrunnen noch plätschern hört. Dann gibt es noch einen Schattenplatz und auf einer Terrasse neben dem Gewächshaus steht nun eine Gruppe gusseiserner Gartenmöbel, die günstig im Internet verkauft wurden.

Sommernacht-Gärten in Westmecklenburg In Nordwestmecklenburg und Wismar: Hannelore Stuppy, Kaltenhofer Weg 15, 23942 Dassow, Musikalischer Abend mit Schülern der Kreismusikschule und mit Sketchen der Schönbarger Späldäl in drei Gartenzimmern. Beginn: 19 Uhr, Eintritt: 15 € Marlis Schmidt, Wiechmannsdorfer Weg 2, 23946 Boltenhagen, Ein Hecken-Labyrinth in zauberhaftem Licht mit guter Musik, einer Lesung und Rosenbowle. Beginn: 18 Uhr, Eintritt frei Manfred und Doris Sommer, Schweriner Straße 25, 23970 Wismar, Die Diplomgärtner Manfred und Doris Sommer erklären die Pflege von Sommerpflanzen. Beginn: 18 Uhr, Eintritt: 4 € Frank Döhler, Ortsteil Madsow 1, 23974 Neuburg, Malerei und Bildhauerei im Garten und im Atelier. Gegen 20 Uhr: kostenpflichtiger Imbiss am Lagerfeuer, ansonsten Eintritt frei. Beginn: 18 Uhr Hanna Dittrich & Jörg Leverenz, Ziegelei 4, 23996 Bobitz, OT Dalliendorf, Alte Ziegelei, Vier Jahreszeiten in einer Ausstellung: Florale Arrangements mit Keramik von Christiane Gregorowius und Wire Design von Jana Eckstein zur Illumination, dazu Bestes für den Gaumen. Beginn: 18 Uhr, Eintritt: 3 € Im Landkreis Rostock: Jochen Wegner, Am Schlossteich 2, 18196 Dummerstorf OT Groß Potrems: Jochen Wegner stellt sein Buch „Naturnahe Gartengestaltung mit Wildstauden“ vor und bietet Rundgänge durch seinen Wildstaudengarten an. Beginn: 18 Uhr, Eintritt: 1 € Bärbel und Rüdiger Lau, Fulgengrund 6, 18211 Retschow: Gemütlicher Abend mit Modenschau bei Kerzenschein. Beginn: 18 Uhr, Eintritt: 5 € Monika und Wilfried Behnke, Ringstraße 9, 18249 Warnow OT Rosenow: Unikate aus altem Holz, Metall, Stein und Glas von Wilfried Behnke sowie Getöpfertes, Gefilztes und Gewebtes von Susanne Behnke. Beginn: 18 Uhr, Eintritt frei Familie Tobis, Alt Vorwerk 18, 17179 Walkendorf: Erleuchteter Garten mit Musik, Lagerfeuer, Stockbrot und Würstchen. Beginn: 18 Uhr, Eintritt frei Julia Miksch, Stover Weg 6, 18198 Kritzmow: Offenes Atelier, Klangcollagen im Grünen; 20 Uhr, Lesung: Über Blüten, Blätter und andere schöne Dinge. Beginn: 18 Uhr, Eintritt: 1 € Weitere Sommernachtsgärten in Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte auf der Internetseite der Offenen Gärten MV.

Bei der Sommernacht im Garten präsentiert Hannelore Stuppy in Dassow ihren Garten. Quelle: Malte Behnk

Eigene Keramikkunstwerke

Überall zwischen den Blumen finden sich Kunstwerke von Hannelore und Peter Stuppy. Wenn es zu kalt oder zu nass für den Garten ist, arbeiten sie nämlich mit Keramik und stellen daraus hübschen Schmuck für den Garten und das Haus her. Bunte Fische, farbige Kugeln und andere Schmuckstücke haben sie entworfen und bieten sie auch den Besuchern am Sonnabend an.

Sonnenhof in Dalliendorf ist Oase der Ruhe

Auf dem Sonnenhof in Dalliendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Bobitz, laden Hanna Dittrich und Jörg Leverenz zur „Sommernacht im Garten“ ein. Ihr Naturgarten auf dem rund drei Hektar großen Gelände ist eine Oase der Ruhe und ein blühendes Paradies. Üppige Arrangements mit Stauden, ein- und zweijährigen Blumen gedeihen genauso wie Kräuter, Obst und Gemüse sowie die wilde Natur. Selbst in den Gemüsebeeten blühen Blumen und sind „bunt wie die Natur“.

Hanna Dittrich beim Blumen schneiden für einen Strauß. Quelle: privat

So liebt es Hanna Dittrich, die Frau mit dem grünen Daumen. Seit 2014 bewirtschaftet sie den Garten im Sinne der Slowflower-Bewegung – saisonal, regional und möglichst biologisch und somit nachhaltig. Auf einer „Gartentour“ stellt sie ihn ihren Gästen ab 18 Uhr vor und antwortet auf Fragen. Aus der Vielfalt ihrer Blumen bindet sie wunderschöne Sträuße und Kränze. Ihre floralen Arrangements stellt sie in einer kleinen Fotoausstellung unter dem Titel „Alle vier Jahreszeiten“ vor.

Aber auch in natura werden die Besucher die Floristik ihrer Gastgeberin bewundern können. Ihre Blumensträuße schmücken die Vasen und Behältnisse der Dambecker Keramikerin Christiane Gregorowius, die sie an dem Abend auf einer bis zu fünf Meter langen Tafel in einer Halle präsentiert.

Hanna Dittrich hat die Vasen ihrer Freundin und Töpferin Christiane Gregorowius mit Blumen geschmückt. Quelle: Kerstin Schröder

Lesung und Picknick mit Gegrilltem

Hier wird die Schweriner Autorin Beatrice Voigt ab 20 Uhr Gedichte aus ihren Büchern „weiß/schwarz“ und „innen und außen“ vortragen. Die Zuhörer können sich auf Holzstumpen setzen oder einfach ins Heu auf dem Boden. Mit ihrem Wire Design sorgt Jana Eckstein für Illumination innen und außen.

Auch ein Picknick bereiten die Gastgeber vor. Deshalb nehmen sie drei Euro Eintritt. „Es gibt Gutes vom Grill und aus dem Gemüsegarten“, kündigen sie an. Gemeint sind Bratwurst vom Biohof Tacke aus Dorf Mecklenburg und Bio-Brot vom Hof Medewege sowie Aufstriche, Marmelade und Honig. Den liefern übrigens die drei Bienenstöcke im Garten. Zu späterer Stunde kann an der Feuerschale noch Holunderpunsch verkostet werden.

„So einfach wie möglich, aber dennoch festlich“ wollen Hanna Dittrich und Jörg Leverenz diese Sommernacht in ihrem Garten gestalten und freuen sich auf Menschen, die das Refugium auf sich wirken lassen und die Ruhe genießen wollen.

Künstlerpaar in Madsow erwartet Besucher

Blick in den großzügigen Garten des Künstlerpaares Annette Mamerow-Brümmer und Frank Döhler. Quelle: privat

Nachdem Annette Mamerow-Brümmer und Frank Döhler in Madsow, Gemeinde Neuburg, ihren Garten im Juni erstmals für Besucher geöffnet haben, empfangen sie sie nun auch zur Sommernacht. Das naturbelassene, parkähnliche Grundstück der beiden Künstler befindet sich gleich am Ortseingang, von der B 105 kommend. Die Malerin und der Steinbildhauer nutzen das rund 3000 Quadratmeter große Areal auch, um ihre Kunst zu präsentieren. Sie haben einen Nutzgarten und Blumenbeete angelegt, es blühen Wildblumen. Eine Attraktion in ihrem großzügigen Garten ist unter anderem ein 24 Jahre alter Mammutbaum. Die Besucher können die Gelegenheit auch nutzen, um die ausgestellten Kunstwerke auf der Tenne des Bauernhauses und im Atelier zu betrachten.

Gegen 20 Uhr bietet das Künstlerpaar einen kostenpflichtigen Imbiss am Lagerfeuer an. Ansonsten ist der Eintritt frei.

"Garten und Kunst" ist das Motto des Künstlerpaares in Madsow zur Sommernacht - hier Reliefs und Figuren von Frank Döhler. Quelle: privat

Von Malte Behnk und Haike Werfel