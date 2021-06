Wismar

„Das wäre für die Menschen eine Katastrophe“, sagt Jana S. aus Wismar. Sie spricht von der Pflegereform, von ihrem Mann mit Pflegegrad 5, der nicht im Heim landen soll und von ihrem Wunsch, Pflege und die eigene Arbeit miteinander vereinbaren zu können. Um selbst immer noch Mensch zu sein, nicht nur Pflegende.

Halbtags arbeiten dank Tagespflege

Jana S., die ihren Nachnamen nicht öffentlich machen möchte, pflegt ihren Mann. 2007 bekam er die Diagnose Parkinson. Die Krankheit verschlechtert sich immer mehr, nach einem Schub geht es seit 2016 immer weiter bergab. „Seitdem kann er nicht mehr alleine zu Hause bleiben“, erzählt Jana S. Sie arbeitet nur noch halbtags.

Zu Hause hilft ein mobiler Pflegedienst, tagsüber ist ihr Mann sieben bis acht Stunden in einer Tagespflegeeinrichtung, von Montag bis Freitag. Jana S. kann so fünf, sechs Stunden arbeiten und Dinge wie den Einkauf oder eigene Arztbesuche erledigen. „Dieser halbe Tag Arbeit ist auch für meine seelische und körperliche Gesundheit wichtig“, sagt sie. Dazu kommt der finanzielle Druck – das eigene zweite Einkommen und die eigene Rentenvorsorge.

Angst vor der Pflegereform

„Im März wurde berichtet, dass Herr Spahn in seinem Eckpunktepapier zur Pflegereform plant, die Tagespflege um 50 Prozent zu kürzen bei Pflegebedürftigen, die auch den mobilen Pflegedienst in Anspruch nehmen oder Pflegegeld bekommen“, erklärt sie. Seitdem wartet sie, verfolgt die Nachrichten, hofft und bangt. Derzeit seien die Beratungen zur dringend notwendigen Reform wohl in der heißen Phase. „Wer den mobilen Pflegedienst nutzt, soll für die Tagespflege nur noch die Hälfte bekommen“, fasst sie die damaligen Pläne aus dem Gesundheitsministerium zusammen.

„Wenn nur noch die Hälfte der Tagespflege getragen wird, dann bin ich raus! Dann ist nichts mehr mit arbeiten gehen“, sagt sie. „Mit einer Tagespflegezeit von 8 bis 12 Uhr kann ich nichts anfangen.“ Als im März 2020, im ersten Lockdown, alle Tagespflegeeinrichtungen alternativlos schließen mussten, war Jana S. nach diesen acht Wochen körperlich und psychisch am Ende.

Pflege auf Kosten der eigenen Gesundheit

„Das ging so auf meine Kosten ... Mein Mann hat Pflegegrad 5, das ist die höchste Stufe!“ Heißt: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung – ein Härtefall. Jana S.: „Das schaffe ich nicht auf Dauer, das geht über meine Kräfte! Die Pflege übers Wochenende schaffe ich mit Ach und Krach, aber nicht sieben Tage die Woche! Sonst bin ich selbst mit 60 ein Pflegefall!“

Sie sagt, sie nutzt alle Möglichkeiten, „um neben der Pflege noch ein eigenes Leben zu haben.“ Und um zu verhindern, dass der geliebte Mann ins Heim muss. „Das will ich über alles vermeiden!“ Der Aufschrei nach Veröffentlichung der Pläne war groß, genauso groß wie der Sturm nach den acht Wochen ohne Tagespflege. „So eine Tagespflegeeinrichtung ist doch keine Senioren-Kita, sondern eine Pflegestation. Wir waren alle entsetzt, wie man einfach so eine Pflegeeinrichtung schließen kann.“ Wenn die Pläne des Gesundheitsministers umgesetzt werden, wäre das eine „Katastrophe für die betroffenen Menschen“.

Stefanie Drese: Verheerender Vorschlag

MVs Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bezeichnete den Vorschlag von Jens Spahn (CDU) schon im März 2021 im Bundesrat als verheerend und fordert seitdem die Beteiligung der Länder bei solchen umfassenden Reformen wie der dringend notwendigen Pflegereform. „Die Kontaktbeschränkungen durch Corona haben uns doch aufgezeigt: Wenn der ambulante Pflegedienst der einzige soziale Kontakt ist, werden Pflegebedürftige einsam. Das raubt den betroffenen Menschen ihren Lebensmut.“

Die ohnehin schon aufzehrende Sorgearbeit pflegender Angehöriger würde ohne den vollumfänglichen Tagespflegeanspruch zudem noch schwieriger. Und die Anzahl der stationär versorgten Menschen würde deutlich zunehmen. Drese: „Dieses Szenario, das den pflegepolitischen Grundsatz ambulant vor stationär in erheblichem Maße gefährdet, kann doch nicht das Ziel einer Pflegereform sein. Ich lehne diese Pläne entschieden ab.“

Petition mit über 33 000 Unterschriften

Jana S. weiß, dass viele Verbände der Pflege sich gegen die Reformpläne ausgesprochen haben. Im Internet gibt es eine Petition (www.openpetition.de, „Keine Kürzungen der Pflegesachleistungen (Tagespflege“) mit über 33 000 Unterschriften.

Die Petition läuft noch bis Ende Juni. Mindestens 50 000 Unterschriften werden benötigt. Silke Möhring, Initiatorin der Petition und Betreiberin einer Tagespflegeeinrichtung in Thüringen, ist vorsichtig optimistisch: „Es ist nun davon auszugehen, dass diese geplante Pflegereform nicht wie vorgesehen umgesetzt wird.“

Vom Tisch?

Am 21. Mai stand die zweite und dritte Lesung des geplanten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) im Bundestag auf der Tagesordnung und wurde kurzfristig von ebendieser gestrichen. Die Halbierung der Pflegesachleistungen, sprich der Tagespflege bei gleichzeitiger Inanspruchnahme eines Pflegedienstes, taucht im Lesungstext nicht mehr auf.

„Dieser Vorschlag ist jetzt erst mal vom Tisch und ich hoffe, dass das Bundesministerium ihn auch nicht mehr aufgreifen wird“, hat Jörg Leibinger, Bereichsleiter Wohlfahrts- und Sozialarbeit und Referent soziale Dienste beim DRK des Landes, die guten Nachrichten für Jana S., ihren Mann und alle anderen Betroffenen. Landesweit sind in Trägerschaft der DRK 23 Tagespflegen mit 403 Plätzen, beispielsweise in Rostock Südstadt, Bad Doberan, Neubukow und Schönberg.

Gerade erst aufgebaut

Sven Wolfgram von der Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.: „Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit gezielt Anreize für den Auf- und Ausbau von Tagespflegeeinrichtungen gesetzt und deren Leistungen mehrmals erhöht. Die teilstationären Angebote sollten die ambulante Versorgung unterstützen und den Verbleib der Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit verlängern beziehungsweise sichern. Auch unser Bundesland hat den Auf- und Ausbau der Tagespflegen gezielt gefördert.“

Ziel war, so Wolfgram, ein flächendeckender Aufbau von Tagespflegeangeboten zur Entlastung der pflegenden Angehörigen. „Träger, die sich am Aufbau dieser Infrastruktur beteiligt haben, wurden durch die Kürzungsüberlegungen (damaliges Eckpunktepapier) und die darin vorgesehenen Kürzungsmaßnahmen brüskiert. Anstelle der notwendigen Planungssicherheit hätte dies Existenzgefährdungen bedeutet.“

Arbeit oder Pflege

Jörg Leibinger gibt zu bedenken, was passieren würde, wenn diese Angebote wieder reduziert werden müssten. Jana S., die pflegende Ehefrau aus Wismar, weiß es. „Dann würden die Pflegebedürftigen per Pflegereform aus ihrem Zuhause ins Heim verfrachtet werden, berufstätige Pflegekräfte zwangsgekündigt und zu hauptberuflich und unbezahlten Pflegekräften gemacht werden per Gesetz!“ Heißt: entweder Beruf aufgeben und „nur“ noch pflegen oder den Mann ins Heim stecken. Das will Jana S. nicht, Liebe in guten wie in schlechten Zeiten. Die Frage ist, ob es so viele Heimplätze geben würde.

Vier von fünf Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. hat Zahlen zum Thema Pflege in Deutschland. Im Dezember 2019 waren 4,1 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI). Tendenz steigend. Vier von fünf Pflegebedürftigen – 3,3 Millionen Menschen – wurden und werden zu Hause versorgt. Davon erhielten in dem Zeitraum über zwei Millionen Pflegebedürftige ausschließlich Pflegegeld, das heißt, sie wurden in der Regel zu Hause allein durch Angehörige gepflegt. Weitere 980 000 Pflegebedürftige lebten ebenfalls zu Hause. Bei ihnen erfolgte die Pflege jedoch zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste. Sven Wolfgram, Leiter der Landesgeschäftsstelle MV: „Diese Gruppe wäre nach dem damaligen Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums sicher von der Kürzung der Tagespflege betroffen.“ Nach der aktuellen Pflegestatistik haben 139 192 Personen die Tagespflege in Anspruch genommen, darunter 1903 Selbstzahler ohne Leistungsanspruch (Pflegegrad 1). 137 289 haben die Leistungen der Tagespflege nach § 41 SGB XI in Anspruch genommen. Anspruch auf eine Tagespflege und Tagespflegeleistungen hätten über drei Millionen Pflegebedürftige. Nach den aktuellsten Pflegestatistikdaten haben von diesen Anspruchsberechtigten nur circa 4,43 Prozent die Tagespflege genutzt.

Von Nicole Hollatz