Benjamin Lock erhält als erster Brite in diesem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft – einen Tag vor dem Brexit. Der Experte für Baumpflegearbeiten hat die Entscheidung aus wirtschaftlichen Gründen gefällt.

In der Kreisverwaltung in Wismar übergibt der 1. stellvertretende Landrat Mathias Diederich die Einbürgerungsurkunde an den (ehemaligen) Briten Benjamin Lock (l.). Quelle: Landkreis