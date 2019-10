Mit dem Rauchen aufhören: Ex-Raucher aus Wismar hat sieben Anläufe gebraucht

Wismar

Vier Jahrzehnte auf Lunge. Hans, der seinen richtigen Namen nicht nennen möchte, hat mit 13 oder 14 Jahren angefangen zu rauchen. Täglich eine Schachtel, manchmal zwei. „Ich wusste immer, dass das schädlich ist“, sagt der 67-Jährige aus Wismar. Trotzdem. „Ich habe negative Folgen verdrängt und gedacht, dass es so schlimm schon nicht werden wird.“ Vor ein paar Jahren war dann Schluss mit der Qualmerei. „Weil meine Frau das nicht mehr mitmachen wollte – wegen der Gesundheit und weil sie keinen ,Aschenbecher’ mehr küssen wollte.“ Doch so einfach war das nicht mit dem Aufhören. „Sieben Mal habe ich aufgehört zu rauchen“, berichtet der Rentner. Sechs Mal hat er heimlich wieder begonnen, den Tabak in Brand zu setzen. „Der Wille war zwar da, aber . . .“

Viele Raucher, auch ältere, schaffen den Absprung von der Kippe, wie Hans. Viele aber auch nicht. Gerade Ältere tun sich schwer. Der Anteil der exzessiven Raucher nimmt in der Generation 55plus sogar zu, stellt die Kaufmännische Krankenkasse ( KKH) in einer Studie fest. Das Rauchen aufzugeben sei eine große Kraftanstrengung, sagt Ex-Raucher Hans. Er weiß: „Nein zu sagen, wenn Kollegen Zigaretten anbieten, kann schwer sein.“ Weil man die anderen nicht enttäuschen und irgendwie dazugehören will. Und weil man nicht nur schnorren möchte, bietet man beim nächsten Mal selbst gekaufte Zigaretten an. So war es oft bei Hans.

Lungenspezialist warnt vor Alternative E-Zigarette

Prof. Johann Christian Virchow, Direktor der Abteilung für Pneumologie am Universitätsklinikum Rostock, warnt vor der E-Zigarette als „gesunde“ Alternative zur Tabak-Zigarette. Er hält sie sogar für „außerordentlich schädlich“. Zwar sinke bei dieser Art des Rauchens das Krebsrisiko. „Aber das Nikotin sorgt dafür, dass das Herzinfarkt-Risiko bestehen bleibt“, betont der Arzt. Gerade bei jungen Leuten sei die E-Zigarette beliebt und sei eine Einstiegsdroge für eine Raucherkarriere (obwohl sie als Alternative für Raucher und nicht als Einstieg entwickelt wurde). Zehn bis 15 Prozent der Jugendlichen haben die E-Variante bereits probiert, drei bis fünf Prozent nutzen sie regelmäßig.

Ärzte sagen: Auch E-Zigarette sind nicht harmlos. Quelle: dpa

Andere Ärzte warnen: E-Zigaretten senken die Hemmschwelle zum Rauchen, weil sie als gesünder gelten als herkömmliche Rauchwaren. Doch auch E-Zigaretten enthalten Nikotin und machen es einfacher, es auch mal mit konventionellen Zigaretten zu probieren. Ganz abgesehen davon sind die Langzeitwirkungen von E-Zigaretten auf Atemwege und Lunge noch nicht bekannt. Was jedoch manifest ist, sind ihre gar nicht harmlosen Risiken, die durch giftige Substanzen wie unter anderem das Nikotin, Schwermetalle, Aromastoffe, Benzene oder Bakteriengifte hervorgerufen werden: beispielsweise Schwächung der Lungenfunktion, Husten, Asthma, Schädigung des Herzkreislaufsystems. In den USA wurden bislang mehr als 500 Fälle von Lungenvergiftungen durch E-Zigaretten, darunter etwa ein Dutzend Todesfälle, offiziell registriert. Was die Erkrankung auslöst, ist noch nicht geklärt.

Raucher sterben fünfeinhalb Jahre früher

Hans aus Wismar profitiert nun davon, auch im fortgeschrittenen Alter mit der Qualmerei aufgehört zu haben. Denn selbst wer erst als Rentner kein Nikotin mehr konsumiert, senkt sein Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum sagen, dass Raucher im Schnitt fünfeinhalb Jahre früher an Herz-Kreislauferkrankungen sterben als Nichtraucher. Bei Ex-Rauchern reduziert sich der Effekt auf zwei Jahre. Dieser Erfolg, so die Forscher, setze auch bei Rauchern ein, die jenseits des 60. Geburtstages den Glimmstängeln abschwören.

Hans ist über solche Aussichten froh. Noch zufriedener ist der „trockene Nichtraucher“ über zwei sofort eingetretene Ergebnisse: „Das Essen schmeckt mir wieder anders und besser. Und das Leben ohne blauen Dunst hat meine Ehe gerettet.“

So wirkt Verzicht auf Tabak Das sind die Effekte nach der letzten Zigarette: Nach 20 Minuten sinkt Blutdruck und Puls auf Normalwerte. Nach 8 Stunden steigt der Sauerstoffgehalt im Blut, der Kohlenmonoxidspiegel sinkt. Nach 24 Stunden sinkt das Herzinfarkt-Risiko. Nach 48 Stunden erholt sich der Geruchs- und Geschmackssinn. Nach zwei bis vier Wochen verbessert sich die Funktion der Atemwege. Nach ein bis 9 Monaten verbessern sich Hustenbeschwerden, die Flimmerhärchen in den Bronchien regenerieren, die Lunge wird wieder sauberer. Nach einem Jahr sinkt das Herzinfarkt-Risiko um die Hälfte. Nach fünf Jahren sinkt das Hirnschlag-Risiko allmählich auf die Höhe eines Nichtrauchers. Hier gibt es Hilfe für den Tabakausstieg (Auswahl): alle Sucht- und Drogenberatungsstellen geben Tipps und Unterstützung www.dhs.de ( Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen mit speziellen Angeboten für ältere Menschen), Tel. 0 23 81 / 90 15 0 Rauchertelefone: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Raucherentwöhnung 0 18 05 / 31 31 31 (14 Cent pro Minute aus dem Festnetz) Deutsche Krebsforschungszentrum 0 62 21 / 42 42 00 Sucht- und Drogen-Hotline 0 18 05 / 31 30 31 (14 Cent pro Minute aus dem Festnetz) Telefonseelsorge 0 800 / 111 0 111 (gebührenfrei)

Von Klaus Amberger