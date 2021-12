Grevesmühlen

Neben „Einmal die Fahrscheine bitte!“ heißt es heute in den Bussen und Bahnen in Mecklenburg-Vorpommern auch „Den 3G-Nachweis bitte vorzeigen“. Denn um das öffentliche Bewusstsein für die Einhaltung der seit November geltenden 3G Regel im öffentlichen Nahverkehr zu stärken, findet am 14. Dezember landesweit ein Aktionstag zur Kontrolle statt.

Wie Nahbus mitteilt, werden diese Kontrollen auch in Nordwestmecklenburg stichpunktartig durchgeführt. Laut dem Unternehmen werden an diesem Tag Mitarbeiter der Ordnungsämter und der Polizei unterwegs sein und Kontrollen in den Bussen durchführen. Alle Fahrgäste werden gebeten, ihren 3G Nachweis bereitzuhalten.

Von OZ