Wismar

+++ Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert +++

Blaulicht vor dem Landratsamt in Wismar: Die Polizei hat seit etwa 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag die Einfahrt in die Rostocker Straße, in der sich das Landratsamt befindet, komplett abgesperrt. Auch das Kreisgebäude ist abgeriegelt.

Landrätin war nicht im Gebäude

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) befand sich während des Einsatzes nicht im Gebäude. Gegenüber der OZ bestätigte sie aber, dass es einen Einsatz im Zusammenhang mit der Ausländerbehörde gibt. „Wir haben dort aktuell eine Gefährdungssituation. Alle Mitarbeiter – bis auf einen – haben zunächst das Gebäude verlassen.“ Sie selbst ist derzeit in Grevesmühlen. Inzwischen sind einige Mitarbeiter aber nach Hause gegangen oder sind zurück im Gebäude.

Zur Galerie Bildergalerie: Polizeieinsatz im Landratsamt Wismar

Gefährdungssituation in der Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde befindet sich im Erdgeschoss des Neubaus. Am Donnerstag ist Sprechtag – ein Tag, an dem dort generell viel Betrieb ist. Und: An Sprechtagen werden dort auch private Sicherheitsfirmen eingesetzt.

Der Einsatz habe am Nachmittag begonnen. Was genau passiert ist, will die Polizeileitung erst im Anschluss an den Einsatz verkünden – „aus taktischen Gründen“. Das sagt ein Sprecher des Polzeipräsidiums Rostock, das auch für Wismar zuständig ist.

Stellvertretender Landrat spricht mit Polizei

Vor dem Gebäude stand zunächst Mathias Diederich ( CDU), der erste Stellvertreter der Landrätin, und besprach die Lage augenscheinlich mit Sibylle Hofmann, der Leiterin der Polizeiinspektion Wismar.

Vor dem Gebäude stehen mehrere Polizisten, die für die Absperrungen sorgen. Auch ein Notartzwagen steht vor dem Gebäude. Mitarbeiter, die zu ihren Fahrrädern gehen wollten, um nach Hause zu fahren, wurden jeweils einzeln von einem Polizisten zum Fahrradständer begleitet.

Gegen 16.40 Uhr betrat eine Frau, begleitet von zwei Polizisten, das Landratsamt. Es könnte sich um eine Dolmetscherin handeln. Das spräche auch dafür, dass sich die betroffenen Personen noch im Gebäude befinden. Offenbar richtet sich die Bedrohungslage aber nicht gegen einen Mitarbeiter der Behörde.

Kein Einzelfall im Landratsamt

Einen ähnlichen Fall hat es im Februar 2018 gegeben. Damals schrie ein 29-Jähriger im Jugendamt: „Ich werde euch alle töten.“ Der Mann aus Wismar beleidigte und bedrohte erst eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Später setzte er Pfefferspray gegen einen ihrer Kollegen ein und versetzte ihm einen Faustschlag. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Mehr zum Thema:

Im Landratsamt Wismar: 29-Jähriger droht: „Ich werde alle töten“

Von Heiko Hoffmann und Michaela Krohn