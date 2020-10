Einwohner machen ihre Gemeinde schön: So war die Gägelower Pflanzaktion

Gägelow

„Moniiii“ – vier Kinder laufen auf eine blonde Frau zu. Die zupft gerade Grünzeug und dreht ihnen dabei den Rücken zu. Trotzdem haben Kaja, Luana, Sonia und Aiden die „Gärtnerin“ schon von Weitem erkannt. Denn Monika Riebe arbeitet als Tagesmutti in Gägelow – seit mittlerweile 20 Jahren. „Das sind auch meine Kinder“, sagt sie und lacht. Die Kleinen wollen wie die 56-Jährige Blumen pflanzen, damit es im nächsten Jahr in der Gemeinde bunt blüht. Doch erstmal müssen die Brennnessel raus. „Passt auf, die können weh tun“, warnt Monika Riebe die Kleinen.

Verschönern den Brunnen (v. l.) Hildegard Kolz mit Gundula und Jürgen Buchholz Quelle: Kerstin Schröder

Blumen unter Bäumen

Die Tagesmutti, die Kinder und deren richtige Mamas haben sich den Marktplatz zum Verschönern ausgesucht. Hier legen sie gemeinsam mit Schaufeln, Hacken und Händen los. Die Kids gehen wegen der Brennnesseln lieber zu den großen Bäumen. Um die herum buddeln sie kleine Löcher und stecken Blumenzwiebeln hinein. Kaja möchte wie bei Küchenzwiebeln die Schale abpulen. „Das brauchst Du nicht, die kann so in die Erde“, erklärt ihre Mama. Loch für Loch füllen die Vier, treten danach die Erde mit ihren Füßchen fest und freuen sich über ihre Arbeit.

Im nahe gelegenen Brunnen werden die Brennnessel immer weniger. Auch Hildegard Kolz packt dort mit an. Sie erzählt: „Ich wurde in Gägelow geboren. Es gibt keinen besseren Ort zum Leben“, betont sie. Deshalb packt die Rentnerin gerne mit an – auch weil ihre Hausgemeinschaft dabei ist. Zu der gehören Gundula und Jürgen Buchholz. Beide strahlen trotz kühler Temperaturen und ständigem Bücken über das ganze Gesicht. „Wir fühlen uns sehr wohl hier“, sagen sie mit sächsischem Akzent.

Umzug an die Ostsee

Vor vier Jahren hat das Ehepaar Dresden verlassen und einen Neustart in Gägelow gewagt. „Wir wollten unseren Lebensabend gerne an der Ostsee verbringen“, erklären sie den Wechsel von Süd nach Nord. Im Internet seien sie auf die Gemeinde vor den Toren Wismar aufmerksam geworden und haben den Umzug nicht bereut. „Wir haben hier alles, was wir brauchen. Es gibt Einkaufsmärkte, Ärzte, einen Frisör“, zählt Gundula Buchholz einiges auf, was ihr gefällt. Auch ihre Nachbarn haben sie und ihr Mann ins Herz geschlossen. „Der Zusammenhalt ist toll“, freuen sie sich und befreien weiter den Brunnen von Grünzeug. Der hat früher mal Wasser gehabt, doch eine Leitung ist defekt. Nun wird er wie schon im vergangenen Jahr bepflanzt – rundherum um die große Steine, die in der Mitte liegen.

Gägelow blüht auf

Die Pflanzaktion steht unter dem Motto „ Gägelow blüht auf“. 2019 ist sie vom Sozialausschuss und dem Verein Kuso ins Leben gerufen worden – mit Erfolg. Gägelow und in allen Ortsteilen haben Tulpen, Krokusse, Primeln, Veilchen und viele andere Blumen die Einwohner erfreut. Deshalb gibt es eine Fortsetzung mit Verbesserungen: „Einiges ist leider auch abgemäht worden, aber diesmal passiert das nicht“, verspricht Simone Oldenburg, Vorsitzende des Sozialausschusses. Unterstützt wird die Aktion vom Hagebaumarkt, der die Blumenzwiebeln zum zweiten Mal gesponsert hat.

Pflanzen Sommerflieder vor dem Jugendklub: Klaus Hagel und Valentino. Quelle: Kerstin Schröder

Weitere Zwiebeln haben Einwohner mitgebracht und gepflanzt – auch an der Terrasse vor dem Jugendclub. Dort wollen sich die jungen Leute mit wildem Wein und Sommerflieder eine grüne Oase schaffen und einen Sichtschutz. Dass die Terrasse ein guter Platz zum Verweilen ist, das haben auch die Helfer der Pflanzaktion bemerkt – bei der anschließenden Dankeschön-Bratwurst. Die hat Konrad Larek lecker zubereitet. „Ich helfe öfters am Grill, das macht mir Spaß“, erzählt er. Ein Grillmeister sei er nicht, aber ein Maurermeister, erzählt der erfahrene Handwerker.

Im Januar geht die Pflanzaktion noch weiter. Denn im nächsten Jahr soll es nicht nur an öffentlichen Plätzen, Haltestellen und Ortsschildern blühen. Sondern es sollen auch noch mindestens zehn Objekte bepflanzt werden – wie Schubkarre, Bettgestell oder Gummistiefel. Etliche Ideen gibt es schon – doch genaueres wollen die Gägelower erst später verraten.

Konrad Larek versorgt die Helfer mit Bratwurst. Quelle: Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder