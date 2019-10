Ende im Gelände: Die Geschichte der stillgelegten Gleise des „Kaffeebrenners“

Grevesmühlen/Klütz

Nur zwei verwaiste Andreaskreuze und Schienenstränge am Börzower Weg in Grevesmühlen erinnern noch an die Zeiten, als es hier ratterte. An der B 105 zwischen Grevesmühlen und Gostorf sind noch Schranken und hier und da zugewucherte Schienenreste zu finden. Der „Klützer Kaffeebrenner“ war es, der seinerzeit Autofahrer zum Anhalten zwang.

Am 6. Juni 1905 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Grevesmühlen und Klütz eingeweiht. Um 7.35 Uhr fuhr der erste Zug mit zwei Lokomotiven bespannt aus der Schloss-Stadt. Zuvor war es die Kaiserliche Postkutsche, die die Menschen von Klütz nach Grevesmühlen und umgekehrt brachte. Die Eröffnung der Bahnlinie ist bejubelt worden.

Mit den Jahren hat der „Kaffeebrenner“, ob von Dampf- oder Diesellok gezogen, auf dem rund 15 Kilometer langen Schienenstrang zwischen Grevesmühlen und Klütz die Herzen vieler Touristen erobert. Genutzt wurde die Strecke auch von Pendlern – bis zum 27. Mai 1995. An diesem Tag ist die Bahnlinie von der Deutschen Bahn nach 90 Jahren Nutzung eingestellt worden. Begründet hatte die AG das mit jährlichen Verlusten von 500 000 Mark.

Auch die OZ berichtete damals und zitierte treue Nutzer des lieb gewonnenen „Gefährten“: „Er wird uns fehlen!“, hieß es und Fahrgäste meinten zu den dann verkehrenden Bussen, diese könnten die einmalige Strecke nicht ersetzen.

Privatisierung mit Hindernissen

Um so größer war die Freude, als die Strecke auf den Tag genau 92 Jahre nach ihrer Ersteröffnung am 6. Juni 1997 durch die Klützer Ostsee-Eisenbahn GmbH (KOE) wieder in Betrieb genommen wurde. Als Gesellschafter gehörten ihr damals noch die Eisenbahnbetriebsgesellschaft mbH (51 Prozent des Stammkapitals), das Amt Klützer Winkel (39 Prozent) und der Förderverein „Historische Eisenbahn Klütz“ (10 Prozent) an. Zum ersten Mal war in den neuen Bundesländern eine Regelspurstrecke privatisiert worden. In Erinnerung bleibt bis heute der herzliche Empfang am Haltepunkt Stellshagen, an dem sich viele Gäste aus dem Bio-Hotel eingefunden hatten.

Die Euphorie hielt nicht lange an, der erhoffte Besucherstrom blieb aus. Schon im September 1997 zog sich das Amt Klützer Winkel aus finanziellen Erwägungen als Gesellschafter zurück. Im Oktober tat es der Förderverein dem Amt gleich. Ludger Guttwein, zur GmbH-Gründung kaufmännischer Geschäftsführer, war fortan alleiniger Gesellschafter. Zwischenzeitlich gab es die Idee, den Kaffeebrenner als mögliche Ergänzung zum Schülertransport einzusetzen. Letztlich ist der Betrieb eingestellt worden, weil auch Guttwein ausstieg.

Rettungsaktion für den „Kaffeebrenner“

Erst im Mai 2004 ratterte es wieder auf den Schienen zwischen Klütz und Grevesmühlen. Der frühere Betriebsleiter Detlef Bindseil hatte die Geschäftsführerposition übernommen, um die Attraktion im Kreis zu retten. Mithilfe des Natur- und Heimatvereins ist sogar ein Haltepunkt in Hof Gutow eingerichtet worden – genau 60 Meter lang und passend für die Diesel-Lok und vier Waggons der Klützer Ostsee-Eisenbahn. Zuvor hielt der Zug nur in Stellshagen, Reppenhagen, Moor und Gostorf.

Zwei Jahre erfreute der „Klützer Kaffeebrenner“ wieder die Region, dann ist die Strecke im Sommer 2006 aufgrund vieler Mängel nicht mehr befahren worden. Hinter den Kulissen brodelte es gewaltig. Gemunkelt wurde unter anderem, dass Detlef Bindseil verschuldet sei. Um die Zukunft des „Kaffeebrenners“ zu retten, sprang Ludger Guttwein wieder ein. Er lieh Detlef Bindseil Geld mit der Bedingung, dass ihm Häuser und Grundstück rückübertragen werden, wenn Bindseil keine Rückzahlung leisten kann. So war es dann auch.

Neustart mit neuem alten Eigentümer

Der neue alte Eigentümer krempelte das Konzept um und verwandelte die Strecke von Normal- auf Schmalspur – zumindest zwischen Klütz und Hof Gutow. Die restliche Strecke bis Grevesmühlen sollte später erfolgen, hieß es noch 2010. Das Wirtschaftsministerium öffnete dafür allerdings keinen Fördertopf. Bis heute ist nichts passiert und die Strecke verwuchert. Teilweise sind noch Schienenstränge zu sehen.

Für den stillgelegten Bereich gab es unter anderem die Idee, die Trasse in einen Radweg umzuwandeln. Da die Gleise ohnehin abmontiert sind, hätte nur noch asphaltiert werden müssen. Das Projekt ist aber nie umgesetzt worden.

Der „Lütt Kaffeebrenner“, wie er heute heißt, rollt nun regelmäßig von Klütz nach Reppenhagen, jetzt im Oktober sogar erstmals wieder bis Hof Gutow. Die Saison endet am 31. Oktober.

Mit den Fahrgastzahlen sind Luttger Guttwein und seine langjährige Mitarbeiterin Eva Eckert sehr zufrieden. „Vor allem im April und Mai hatten wir noch mehr Fahrgäste als im vergangenen Jahr“, freut sie sich. Nicht nur Touristen fahren durch die Natur, auch Einheimische und ehemalige Klützer. Die Liebe zum Kaffeebrenner ist eben geblieben – ebenso der Gedanke, die Strecke bis Grevesmühlen auszubauen.

