Endlich: Baustart für Haus des Gastes auf Poel

Kirchdorf

Mit dem beschlossenen Haushalt und dem Wirtschaftsplan der Kurverwaltung haben die Poeler Gemeindevertreter am Montagabend einstimmig den Weg für eine Reihe von Investitionen auf der Insel freigemacht. Zentrales Projekt wird das neue Haus des Gastes in Kirchdorf. Das Vorhaben wird insgesamt mit 2,33 Millionen Euro (90 Prozent) gefördert. Der Eigenanteil beträgt rund 495 000 Euro.

Beratung am 8. Januar

„Wir sind froh, dass es jetzt vorwärts gehen kann." Gabriele Richter, Bürgermeisterin Insel Poel zum Haus des Gastes Quelle: Heiko Hoffmann

Anfang Dezember hatte die Gemeinde den endgültigen Zuwendungsbescheid aus Schwerin bekommen. Allein für die Bearbeitung der Änderung hatte das Land 15 Monate benötigt. Jetzt, wo die Finanzierung gesichert ist, soll es Schlag auf Schlag gehen. Am Montag wurde der Auftrag an eine Baufirma aus dem Landkreis Rostock vergeben. Für den 8. Januar ist eine Abstimmungsrunde angesetzt. „Wir sind froh, dass es jetzt vorwärts gehen kann“, so Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos).

Reihe von Investitionen

Daneben sind eine Reihe weiterer Investitionen vorgesehen: 32 000 Euro für die Unterhaltung des Schulgebäudes und die Ausstattung, 17 000 Euro für das Erstellen eines Grundsanierungskonzeptes der Schule, 50 000 Euro für die Feuerlöschteiche in Seedorf und Neuhof, 40 000 Euro für Instandhaltung und Reparaturen an den Steganlagen in den Häfen Kirchdorf und Timmendorf, 225 000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Technik in Timmendorf-Strand und Oertzenhof in Richtung Schwarzen Busch. Letzteres soll zu 50 Prozent gefördert werden.

Zu den großen Vorhaben zählt ein neuer Hort in Kirchdorf für 1,115 Millionen Euro. Eine Förderung ist beim Landwirtschaftsministerium beantragt. Für die Zufahrt zum neuen Hort sind Gemeindekosten von 353 000 Euro geplant.

Da das Haushaltsjahr 2020 wegen der vielen verschiedenen Förderprojekte sehr investitionsreich wird, „haben wir erstmalig einen Kassenkredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 750 000 Euro festgesetzt“, so die Bürgermeisterin.

Vorhaben der Gemeinde, die 2019 nicht zum Abschluss gebracht wurden, stehen 2020 vor der Vollendung. Das betrifft die Trailerbahn im Hafen Kirchdorf (234 000 Euro), die Flutlichtanlage am Sportplatz Kaltenhöfer Weg (107 000 Euro) und die Erneuerung der Ernst-Thälmann-Straße einschließlich der Instandsetzung der Regenwasserleitung (598 000 Euro). Gleichzeitig erfolgt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Mehr Geld für Ehrenamt

Mit den freiwilligen Leistungen wolle die Gemeinde „allen ehrenamtlich Tätigen danken und das bürgerliche Engagement und gesellschaftliche Miteinander weiter stärken“, so Gabriele Richter, die weiter sagte: „Aufgrund der stabilen Haushaltssituation wird die Gemeinde 38 200 Euro freiwillige Leistungen an die Vereine auszahlen. Das sind circa 7 350 Euro mehr als im Vorjahr.“

Hinzu kommen anteilige Kosten für die Stellen des Schulsozialarbeiters (21 200 Euro) und des Jugendsozialarbeiters (23 600 Euro). Für die Unterhaltung der Sportstätten sind 73 600 Euro vorgesehen. Die Sportstätten können weiterhin unentgeltlich vom Poeler Sportverein genutzt werden.

Eine weitere gute Botschaft: Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden nicht erhöht. Ein großer Kostentreiber ist die Kreisumlage. Die Gemeinde rechnet mit 934 700 Euro, pro Einwohner sind das 376 Euro.

Schuldenstand der Gemeinde

Zum Jahresende wird der Schuldenstand der Gemeinde 1,28 Millionen Euro aus Investitionskrediten betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 516 Euro pro Einwohner. Gabriele Richter: „Damit liegen wir im mittleren Bereich der Kommunen in MV.“

Gleichzeitig kündigte die Bürgermeisterin indirekt Kostensteigerungen nach dem Jahr 2020 an: „Wir müssen uns im neuen Jahr ernsthaft Gedanken machen, wie wir unsere Einnahmeseite stärken. Das wird noch mal für alle Akteure eine große Herausforderung werden. Denn wir müssen auch für die Zukunft leistungsfähig bleiben.“

