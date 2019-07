Dassow

Endlich, das Star Wars-Museum in Dassow wurde am Donnerstag eröffnet. Mit Kenntnisreichtum, viel Liebe zum Detail, Perfektionismus und sicher einer Menge Geldhaben Langrock und seine Mitstreiter eine gigantische Star-Wars-Welt erschaffen. Der Besucher wandelt durch 29 nachgebaute Set-Szenen der Kultfilmserie. Geschulte Führer werden die Besuchergruppen begleiten, Unkundigen die Story erzählen und dafür sorgen, dass trotz nicht vorhandener Absperrungen alles heil bleibt. Eine bis eineinhalb Stunden soll der Rundgang dauern. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Ausstellung noch nicht vollständig ist, an einigen Sets werde noch gebaut.

Wo liegt das Museum?

Zu finden ist das Museum im Travemünder Weg 20 in Dassow, das ist an der Straße in Richtung Pötenitz.

Die Öffnungszeiten

Donnerstag und Freitag: 15 – 18 Uhr; Samstag und Sonntag: 11 – 18 Uhr, Letzter Einlass 17 Uhr.

Das sind die Preise

Die Eintrittspreise: Donnerstag und Freitag –Erwachsene 16 Euro (ab 14 Jahre), Kinder 5 Euro (in Begleitung eines Erwachsenen); Samstag und Sonntag: Erwachsene 19 Euro, Kinder 15 Euro.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Veranstalter.

Michael Prochnow