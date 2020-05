Endlich ist sie fertig – die neue Treppe zum Kurt-Bürger-Stadion in Wismar

Wismar

Jahrelang ist über die Treppenanlage am Wismarer Kurt-Bürger-Stadion diskutiert worden: Immer wieder kam die Frage auf: Muss soviel Geld für die Sanierung ausgegeben werden oder sollte es besser in den Sport direkt fließen? Denn: Viele Leute würden die Stufen nicht benutzen, so die Kritiker des Vorhabens, die die Treppe am liebsten abgerissen hätten. Doch nun ist das Kapitel abgeschlossen: Die neue Treppe ist fertig und übergeben worden. Das Projekt ist Teil der Gesamtsanierung des Stadions.

Bereits von Mai 2018 bis Mai 2019 ist das Spielfeld mit Drainage erneuert worden. Das Vorhaben hat insgesamt 2,3 Millionen Euro gekostet. Die Hansestadt Wismar erhielt dafür Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (1,2 Millionen Euro) sowie vom Land (67 000 Euro).

Sanierung war nicht mehr möglich

Hier geht es runter zum Stadion. Quelle: Kerstin Schröder

Der Neubau der Treppe ist nach denkmalpflegerischen Vorgaben erfolgt. Dem vorausgegangen sind ausgiebige Gespräche mit dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege. Denn das eigentliche Bauwerk ist so stark beschädigt gewesen, dass eine Sanierung mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich war. Schon seit 2012 war die Treppe aufgrund ihres maroden Zustandes gesperrt. Im Mai vergangenen Jahres ist dann mit dem Abriss begonnen worden, um sie mit einem Neubau zu ersetzen. Der besteht aus einer Stützwand und zwei Treppenaufgängen – auf der rechten und linken Seite.

Stadion steht unter Denkmalschutz

Das Kurt-Bürger-Stadion steht seit 2008 unter Denkmalschutz – auch deshalb musste die Treppe erneuert werden.. Am 30. April 1950 ist der erste Abschnitt des Stadions mit einem Fußballspiel zwischen der ZSG Anker Wismar und ETV Eimsbüttel ( Hamburg) eingeweiht worden. Am 21. September 1952 verfolgten 16 000 Zuschauer die Einweihung des Stadions, benannt nach dem verstorbenen Ministerpräsidenten von Mecklenburg Kurt Bürger (1894-1951). Tausende Wismarer waren einem Aufruf gefolgt, das Stadion in Feierabendarbeit aufzubauen. 2,3 Millionen DDR-Mark hatte die Regierung für Material zur Verfügung gestellt. Zu früheren Zeiten wurde im Stadion sogar Feldhandball gespielt.

