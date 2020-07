Endlich wieder Musik im Klanghaus Ilow: So war das erste Konzert nach der Corona-Pause

Ilow

„Uns geht es nicht gut“, gesteht Heidrun Teichmann, die Vereinsvorsitzende des Vereins Kulturwirkstatt Ilow. „Diese Zeit ist schon einschneidend für unseren Verein. Umso glücklicher sind wir, dass wir jetzt wieder da sind. Zwar mit stark reduzierter Zuschauerzahl – wir dürfen nur 50 Leute reinlassen, 100 haben wir sonst immer – das macht sich finanziell schon bemerkbar. Da können wir von Glück reden, dass es erstens überhaupt wieder losgeht.“ Für das Klanghaus müsse der Verein zudem keine Miete zahlen. Für Ausgaben wie Strom, Wasser und ähnliches bekomme der Verein außerdem zum Glück Fördermittel des Landesverbands Soziokultur beziehungsweise des Kreises und der Gemeinde.

So startete die Kulturwirkstatt am vergangenen Sonnabend nach vier Monaten Kulturabstinenz wieder mit einem Konzert – und wie kann es anders sein, mit dem Zugpferd des Klanghauses, mit Squeezebox Teddy. „Ich weiß gar nicht mehr, wie Publikum aussieht“, rief er von der Bühne des Klanghauses herunter. „Wenn mir einer gesagt hätte, dass Publikum so aussieht, hätte ich viel öfter vor Publikum gespielt“, meinte er augenzwinkernd weiter.

Teddy im Klanghaus Ilow. Quelle: Kerstin Erz

Aber live ist live. Teddy live zu erleben, heißt, eine Stimme zu hören, die berührt. Berührt in seinen Liedern, Balladen, Folk. Die ersten 60 Minuten widmete er den wundervollen irischen Balladen. Im zweiten Teil ging es mit sehr viel Musik hinaus in die Welt, nach Russland, Italien, Amerika.

In der Pause nur strahlende Gesichter, zum Beispiel von Kerstin Schünemann (67), Enkelin Michele (16) und Freundin Stefanie Pucschko (43) aus Boltenhagen. Sie kennen Teddy bereits von den Vorprogrammen des Piraten-Open-Airs in Grevesmühlen und bedauern, dass er dort nicht mehr dabei ist. „Deshalb müssen wir nun überall dahin reisen, wo er auftritt“, meint Kerstin Schünemann und verrät, dass ihre Enkelin all seine CDs schon habe. Stefanie Pucschko ist zudem noch vom Klanghaus Ilow begeistert. „Das hat eine phantastische Akustik!“

Erstes Konzert im Klanghaus Ilow nach den Corona-Beschränkungen. Auf der Bühne steht Teddy. Quelle: Kerstin Erz

Während des kurzen Interviews mit Vorstandsmitglied Andrea Oleak aus Kalsow, in dem sie bedauert, dass „so wenige Zuschauer reindürfen“, platzt plötzlich die 80-jährige Traudi Schünemann, die Schwägerin von Kerstin, dazwischen. Sie ist mit ihrer Kegelgruppe angereist, die einzigen Menschen, die auf ganzer Raumbreite unmittelbar vor der Bühne direkt nebeneinandersitzen durften. Auffällig in dieser Zeit. „Ich habe Teddy auch schon des Öfteren erlebt. Nun habe ich mal meine Kegelbrüder und -schwestern mitgebracht. Die waren erst sehr skeptisch. Aber Teddy hat sie überzeugt. Jetzt sind sie hellauf begeistert und fragen schon, wann gehen wir wieder hin?“

Im Klanghaus Ilow geht es am 26. Juli von 11 bis 15 Uhr mit dem Kulturpicknick weiter.

Von Kerstin Erz