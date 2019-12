Wismar

Die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG neigt sich dem Ende: Noch bis Heiligabend können Sie, liebe Leser, das ehrenamtliche Engagement der Wismarer Tafel und des Tierheims in Dorf Mecklenburg unterstützen. Bisher sind knapp 17 500 Euro auf beiden Spendenkonten eingegangen. Ein großes Dankeschön dafür!

Die Wismarer Tafel benötigt das Geld dringend für ein neues Kühlfahrzeug, mit dem sie die Lebensmittel für die Bedürftigen von den Supermärkten abholen kann. Rund 2000 Menschen werden derzeit von der Einrichtung versorgt, 250 von ihnen sind Kinder – so viele wie noch nie. Das Tierheim in Dorf Mecklenburg spart momentan für ein neues Katzenhaus, aber auch Futter und die medizinischen Behandlungen der Tiere müssen bezahlt werden.

Spendenbereitschaft weiter hoch

Die Hilfsbereitschaft der Wismarer ist seit Beginn der Aktion hoch. Die Volks- und Raiffeisenbank Mecklenburg ist langjähriger Partner der OZ-Weihnachtsaktion. Mit ihrer Spende von 1000 Euro am Freitag unterstützt auch sie das Ehrenamt in der Hansestadt. „Wir schätzen die ehrenamtliche Arbeit aller Vereine und unterstützen deshalb gerne beide Projekte mit jeweils 500 Euro“, sagt Pressesprecherin Susanne Peters-Meyer.

Hier können Sie für die OZ-Weihnachtsaktion spenden Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement von zwei Vereinen – das der Wismarer Tafel und das des Tierschutzvereines der Hansestadt. Das sind die Kontodaten der Empfänger: Verein Wismarer Tafel IBAN: DE73 1405 1000 1006 0280 60 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Tierschutzverein Wismar und Umgebung IBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Wer nicht genannt werde möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck mit an.

Weitere Unterstützung kommt vom FDP-Stammtisch in Wismar. Mitglied Heinrich A. Kohler kam am Freitagvormittag persönlich in der Redaktion vorbei, um 310 Euro zu übergeben. Gerd Lemke vom Koggenverein hat 250 Euro in die Spendenbox für die OZ-Weihnachtsaktion gesteckt. Das Geld stammt aus Einnahmen der 15. Seemannsweihnacht, bei der auch für karitative Zwecke gesammelt wird. 250 Euro hat der Verein ebenfalls an eine evangelische Kirchengemeinde in Wismar gespendet. Wir sagen: Herzlichen Dank!

Der FDP-Stammtisch in Wismar hat 310 Euro für die Tafel gespendet. Heinrich A. Kohler brachte das Geld am Freitag in der Redaktion vorbei. Quelle: Pauline Rabe

Wir bedanken uns außerdem herzlich bei: Klaus-Jürgen Schröter (70 Euro), Dr. Jutta Wandt (100), Hans-Joachim Krolow (20), Margot Krüger (20), Astrid Eisenhardt (50), Mareile und Dieter Holst (50), Pia Jantzen (20), Lieselotte Meier (20), Evelyn und Klaus Wulf (20), Bauplanung Slopinski (200), Christiane und Wilfried Prehn (20), Rainer Ehlert (30), Astrid Eisenhardt (30), Ulrike und Frank Kunert (50), Planungsgesellschaft Goß (200), Renate und Diethelm Engelbrecht (20) sowie allen anonymen Spendern.

Gerd Lemke vom Koggenverein steckt 250 Euro in die Spendenbox für die OZ-Weihnachtsaktion. Das Geld stammt aus Einnahmen der 15. Seemannsweihnacht, bei der auch für karitative Zwecke gesammelt wird. 250 Euro hat der Verein ebenfalls an eine evangelische Kirchengemeinde in Wismar gespendet. Quelle: Michaela Krohn

Die Namen der „Helfen bringt Freude“-Spender werden veröffentlicht. Wer nicht genannt werden möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck an.

Von Pauline Rabe