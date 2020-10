Grevesmühlen

Hochsaison für die Grippe – und kein Impfstoff mehr vorhanden. Wie eine Umfrage in Arztpraxen und Apotheken in Grevesmühlen und Umgebung ergab, ist derzeit so gut wie kein Grippeimpfstoff mehr vorhanden. Wer sich aktuell beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt den Grippeschutz spritzen lassen will, der muss warten. Wie lange? Auch das lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. „Ja, es stimmt, wir sind, was Grippeschutz anbetrifft und auch beim Thema

Sylvia Schnitzer, HNO-Ärztin aus Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Pneumokokken über die Grenze hinaus“, sagt Sylvia Schnitzer, die zusammen mit ihrer Kollegin Birte Wacker-Köpp eine HNO-Praxis in Grevesmühlen betreibt. „Die Nachfrage war so groß, dass wir inzwischen nicht impfen können.“ Hintergrund sei aus ihrer Sicht unter anderem die Corona-Pandamie, die die Patienten sensibilisiert habe. „Die Leute haben einfach Angst, sich auch noch mit Grippe anzustecken und lassen sich impfen.“ Und das sind deutlich mehr Patienten als in den vergangenen Jahren. Das große Problem dabei: „Nachbestellt haben wir, aber wann wir etwas bekommen, das weiß leider niemand.“

Bislang 19,1 Millionen Impfdosen freigegeben Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sind bis zum 9. Oktober rund 19,1 Millionen Impfdosen bundesweit freigegeben worden. Seit Anfang August wurden die Impfstoffe ausgeliefert. Das Robert-Koch-Insititut empfiehlt Impfungen nicht für alle Personengruppen. Eine Influenza-Erkrankung bei gesunden Kindern oder bei Erwachsenen unter 60 Jahren verlaufe in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen, heißt es vom RKI. Ältere Menschen hingegen hätten ein erhöhtes Risiko, dass eine Influenza-Erkrankung bei ihnen einen schweren Verlauf nehme, zu Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Herzinfarkt führe oder sogar tödlich verlaufen könne. Die meisten Influenza-Todesfälle würden bei älteren Menschen auftreten. Bei den in Deutschland zugelassenen Influenzaimpfstoffen für Kinder und Erwachsene handelt es sich meist um Totimpfstoffe. Totimpfstoffe enthalten inaktivierte Viren bzw. Bestandteile der Viren. Einer der Influenza-Impfstoffe, der für ältere Menschen zugelassen ist, enthält sogenannte Adjuvantien (Wirkverstärker). Für Kinder ist zusätzlich ein Lebendimpfstoff (Live Attenuated Influenza Vaccine, LAIV) zugelassen, der als Nasenspray verabreicht wird. Detaillierte Informationen zu Grippeimpfstoffen sind beim Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, abrufbar: www.pei.de/influenza-impfstoffe. (Quelle: Robert Koch-Institut, www.rki.de)

Apotheken beliefern die Arztpraxen mit Impfstoff

Bestellt wird der Impfstoff gegen die Grippe in den örtlichen Apotheken. Dort melden die Arztpraxen

Waldemar Gerull, Apotheker in Grevesmühlen: Wir haben nichts mehr, und in den nächsten Tagen wird sich daran auch nichts ändern. Quelle: Archiv

Monate im Voraus ihren Bedarf an. Die Apotheken geben diese Informationen an den Großhandel weiter. „Und das passiert in der Regel im Dezember/Januar“, sagt Waldemar Gerull, Inhaber der Reuter-Apotheke in Grevesmühlen. „Aus diesem Bedarf heraus stellt die Industrie dann den Impfstoff her.“ Die Apotheken liefern dann die Bestellungen an die Praxen, einen Teil des Impfstoffes halten sie als Reserve zurück. Doch auch die ist bereits aufgebraucht. „Wir haben nichts mehr, und in den nächsten Tagen wird sich daran auch nichts ändern“, sagt der erfahrende Apotheker. Eine Bestellung für die 44. Kalenderwoche habe er abgegeben, das ist der Zeitraum ab dem 26. Oktober. „Ob wir dann etwas bekommen, das ist eine andere Frage. Denn der Bedarf ist bundesweit sehr hoch.“ Und Mecklenburg-Vorpommern stünde bei den Herstellern nicht unbedingt ganz oben auf der Liste.

Corona-Pandemie sorgt für größere Nachfrage

Auch Waldemar Gerull sieht als Ursache in der aktuellen Situation die erhöhte Aufmerksamkeit der Bevölkerung durch die Corona-Pandemie. „Die Leute hören von allen Seiten, dass man sich impfen lassen müsse. Das sie dann zum Arzt gehen und sich die Grippeschutzimpfung abholen, ist völlig normal.“ Nur sei das vor knapp elf Monaten, als Arztpraxen und Apotheken ihren Bedarf für 2020 anmeldeten, nicht ansatzweise absehbar gewesen. Dass nun die Hersteller nicht spontan auf den Bedarf reagieren könnten, hänge laut Waldemar Gerull mit der nicht eben einfachen Produktion des Impfstoffes zusammen. „Dazu muss man wissen, dass zu Jahresbeginn Experten schauen, welcher Virustyp in diesem Jahr relavant sein könne, erst wenn die Bundesregierung beziehungsweise das Robert-Koch-Institut das festgelegt haben, dann fangen die Hersteller an, den entsprechenden Impfstoff herzustellen.“

Entspannte Situation in Dassow

Etwas entspannter ist die Situation in Dassow, Apotheker Dr. Dirk Thiemann sagt auf Nachfrage: „Unsere Ärzte sind gut versorgt. Sie können ihre Patienten impfen.“ Nach Auskunft des Inhabers der Dornbuschapotheke hatten die Praxen in seinem Bereich Impfstoff vorbestellt. Neuen Impfstoff könnten die Apotheken derzeit zwar nicht bekommen, aber beim Großhandel bestellen, der ihn voraussichtlich Ende November verteile. Die Dornbuschapotheke beliefert Arztpraxen in Dassow, Selmsdorf, Lüdersdorf und Kalkhorst.

Von Michael Prochnow