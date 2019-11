Vermeintliche Entführung sorgt für Großeinsatz der Polizei

Schönberg

Eine besorgte Mitarbeiter der Raststätte Schönberger Land hat am Montag einen größeren Polizeieinsatz auf dem Parkplatz an der A20 ausgelöst. Die Angestellt aus der Tankstelle hatte gegen 11.30 Uhr den Notruf gewählt und eine Entführung gemeldet. Sie hatte zuvor beobachtet, wie zwei Männer einen weiteren Mann offenbar unter Androhung von Gewalt zwangen, in ihr Auto zu steigen. Ihrer Ansicht nach sei das Opfer entführt worden.

Daraufhin setzten sich mehrere Polizeieinheiten von unterschiedlichen Dienstellen in Bewegung. „Die Rettung des vermeintlichen Opfers hatte oberste Priorität“, heißt es in der Mitteilung der Polizei am Abend. Daher sei die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht über den Einsatz informiert worden.

Im Zuge der Ermittlungen befragten die Polizisten mehrere Zeugen und wertete die Videos der Tankstelle aus. Nach diesen Maßnahmen deutete bereits einiges darauf hin, dass es sich vermutlich doch nicht um eine Entführung gehandelt habe. Die Aufklärung des Falls kam kurz darauf von den Kollegen der Polizeidienststelle in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Dorthin waren die drei Männer gefahren. Der Grund: Sie hatten sich unterwegs offenbar derart in die Haare bekommen, dass sie sich gegenseitig angezeigt hätten, wie die Polizei mitteilte.

Von Michael Prochnow