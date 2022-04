Eppendorf  bald in Wismar: Eine Chance für die Kabinenbauer

Wismar

Im Juni 2019 stand in Wismar die erste fertige Passagierkabine für ein Kreuzfahrtschiff auf einem riesigen Produktionsfließband. Nun – drei Jahre und 2500 Schiffskabinen später – ist auch dieser Teil der MV Werften Geschichte. 92 Mitarbeiter warten in einer Auffanggesellschaft darauf, dass es weitergeht. Sie warten auf eine Chance, die nicht unbedingt mit Schiffbau zu tun haben muss.

Die ist nun da: Das Hamburger Unternehmen Eppendorf hat das Gelände gekauft. Der Medizinhersteller will in Wismar künftig Labormaterialien aus Hightech-Kunststoffen produzieren. 20 Millionen Euro werden investiert. Den ehemaligen Kabinenbauern will man eine Chance geben – wenn es passt.

Aber wollen die Kabinenbauer künftig kleine Pipettenspitzen herstellen? Die Eppendorf-Gruppe bietet ihnen Umschulungen an. Die werden die Tischler, die künftig in einem staubfreien Raum arbeiten müssten, vermutlich nicht annehmen, andere Kabinenbauer schon. Und die können zumindest sicher sein, dass ihr neuer Arbeitgeber mit einem Jahresumsatz von fast einer Milliarde pünktlich den Lohn zahlt.

Von Kerstin Schröder