Erfindergeist: Professor der Hochschule Wismar tüftelt an Medizingeräten

Wismar

Jens Kraitl hat früher viel Enterprise geguckt – „vielleicht zu viel“, scherzt der neue Professor der Hochschule Wismar. Sein Steckenpferd ist die Medizintechnik. Die hat ihn wie die Enterprise-Crew auch schon ins Weltall geführt. Nicht persönlich als Astronaut, sondern mit einem von ihm mitentwickelten Messgerät für Raumfahrer.

„Getestet wurde das Gerät auf der russischen Raumstation ‚Mir‘“, berichtet der 51-Jährige stolz. Mit Hilfe von optischen Sensoren kann es Flüssigkeitsverschiebungen im menschlichen Körper während der Schwerelosigkeit erfassen. „Die Köpfe der Astronauten schwellen im Weltall zunächst an, ihre Beine werden dünner“, erklärt Jens Kraitl. Durch das Messgerät kann ein wichtiger Blutwert regelmäßig gescheckt werden, ohne dass Raumfahrer mit Nadeln gepikst werden müssen.

Testgerät misst Hämoglobingehalt

Stattdessen kommt Licht zum Einsatz. Das bestimmt an der Fingerspitze den Hämoglobingehalt. „Die wichtigste Aufgabe des Hämoglobins ist der Transport von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Blut. Ist er zu niedrig, kann es zu verschiedenen Beeinträchtigungen kommen. So kann man reagieren, bevor es Ausfallerscheinungen gibt“, erklärt Kraitl. Seit August lehrt er an der Hochschule elektromagnetische Verträglichkeit und Zuverlässigkeit.

Wie der Experte für Elektro- und Informationstechnik erklärt, müssen Licht-Messgeräte an jedem Finger funktionieren – an dicken, dünnen, weißen und schwarzen. Praxistests sind auch an Schweinen durchgeführt worden, genauer gesagt an deren Ringelschwänzen. „Die sind optisch mit einem menschlichen Finger vergleichbar“, erklärt Kraitl.

Auch menschliche Probanden werden erforscht. In einem überwachten Labor setzen sie sich Masken auf, mit denen sie weniger Sauerstoff einatmen. „Früher gab es ein Testlabor in Lübeck, doch das wurde leider geschlossen“, bedauert der Professor. Seither geht es für Versuche an Menschen in die USA. „Die Reisen dorthin sind billiger als ein eigenes Labor in Deutschland zu unterhalten“, ergänzt er.

Ingenieure müssen Fantasie haben

In Wismar möchte Kraitl die kreativen Seiten seiner Studenten unterstützen. „Ingenieure müssen Fantasie haben, sonst können sie nichts Neues hervorbringen“, erklärt er. Schaltplan- und Platinenlayouts werden entwickelt. Und gerne auch an neuen Geräten getüftelt.

Denn nichtinvasive Methoden gewinnen in der Medizintechnik seit Jahren immer mehr Bedeutung, da sie den Patienten nicht verletzen und das Infektionsrisiko minimal ist. Zum Beispiel arbeitet Kraitl auch an einem Gerät, das ebenfalls mit optischen Sensoren, die an der Stirn befestigt sind, die Sauerstoffsättigung im Gehirn feststellen kann.

Von der Forschung zum Prototypen

Ziel von Professor Kraitl ist es immer, von der Forschung zum Prototypen zu gelangen. Ob die Neuentwicklungen auch zuverlässig in einer elektromagnetischen Umgebung arbeiten, kann unter anderem in den Prüflaboren der Hochschule und der CEcert GmbH in Wismar getestet werden. Dort wird die elektromagnetische Verträglichkeit von Baugruppen, Geräten und Systemen für den Einsatz im Medizin-, Kfz-, Bahn-, Industrie- und Laborbereich untersucht.

Professor Kraitl hat bereits eine Exkursion mit Studenten dorthin unternommen. Denn neue Geräte wie sein Hämoglobin-Messgerät müssen ihre Praxistauglichkeit beweisen – indem sie auch dann noch funktionieren, wenn sie elektrische Entladungen abbekommen oder extrem geschüttelt werden – zum Beispiel wenn man sie in einem Rettungshubschrauber einsetzt.

Mehr Infos

Von Kerstin Schröder