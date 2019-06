Wismar

Passanten und Touristen staunen am Sonnabend nicht schlecht: In der Wismarer ABC-Straße reihen sich Hunderte von Stühlen, Sesseln, aber auch kleine Tische aneinander. Alle stehen zum Verkauf. Anbieter ist der Kunstverein Kaso. Der hat insgesamt 497 Stühle auf die Gehwege gestellt und 201 an neue Besitzer übergeben.

40 Vereinsmitglieder

Anna Elisabeth Pernack aus Wismar hat sich zwei Küchenstühle ausgesucht und ist mit ihrer Entscheidung sehr zufrieden. „Ich finde diese Aktion toll. Sie wären sonst auf dem Müll gelandet und dafür sind sie doch wirklich viel zu schade“, erzählt die 85-Jährige. Für den Verein bedeutet der Verkaufserlös Einnahmen in Höhe 5003 Euro. „Das sind finanzielle Mittel, mit denen wir unsere Kursangebote finanzieren, also auch Materialien, Farben und Stoffe kaufen können“, freuten sich die etwa 40 Vereinsmitglieder über den erfolgreichen, aber auch arbeitsreichen Tag.

Die 9. Stuhlparade des Wismarer Vereins KASO sorgte in der Innenstadt von Wismar für Aufsehen. Quelle: Daniel Koch

Bereits zum neunten Mal hat der Wismarer Verein seine Stuhlparade veranstaltet. „Kaso das steht für Kreativ arbeiten, Soziales organisieren, ist ein im sozialen Bereich tätiger und engagierter Verein, der sich um sozial schwache und benachteiligte Menschen kümmert“, erklärt Werkstattleiterin Karin Auerbach und fügt hinzu: „Wir unterstützen Menschen nicht nur mit preiswerten Dingen des täglichen Bedarf, sondern wollen ihnen auch helfen, ihr Leben zu meistern und sinnvoll zu gestalten“. So würden nicht nur künstlerische und kreative, sondern auch offene handwerkliche Kurse angeboten.

Alte Stühle aufgearbeitet

Vor zehn Jahren hat der Verein zwei Stühle geschenkt bekommen. Schon etwas wackelig und mit zerschlissenem Stoff. „Unseren Kursteilnehmer wollten sie reparieren und aufarbeiten“, erinnert sich die Werkstattleiterin an die Anfänge zurück. „Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und die Leute waren sehr stolz auf ihre Arbeit“, so Auerbach weiter. Schon innerhalb eines Jahres sind es 156 Stühle gewesen, die nach der Aufarbeitung in neuem Glanz erstrahlten.

Für diejenigen, die noch Interesse an einem preiswerten Stuhl haben und am Sonnabend nicht persönlich vor Ort sein konnten, besteht weiterhin die Möglichkeit, sich direkt beim Verein in der ABC-Straße 17 ein passendes Möbelstück auszusuchen.

Daniel Koch