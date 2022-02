Wismar

2016 fing die Wismarer JAUXI-Geschichte an. Anh Khoa Tran, damals kleine 14 Jahre alt, suchte Mitstreiter (und Sponsoren!) für seine Musicalidee. Den Klassiker „Hairspray“ wollte er auf die Bühne bringen, nur mit Jugendlichen. Die Noten hatte er durch Zufall gefunden. Singen, tanzen oder gar Klavier spielen konnte er nicht wirklich. Aber er konnte überzeugen: die mit musikalischer Vorerfahrung, dass er das hinbekommt, die ohne Vorerfahrung, dass jede und jeder singen kann! Und die Sponsoren, dass ein Stück über Toleranz wichtig ist.

Alles in Eigenregie

Im Januar 2017 probten über 70 Schülerinnen und Schüler. Tanz, Gesang, Schauspiel, Kostüme, Maske, Finanzierung, Werbung – alles realisierten die Jugendlichen in Eigenregie. Mit unglaublich viel Enthusiasmus (und etwas Chaos), dazu einigen frisch entdeckten Talenten sorgte die Premiere im Juni 2017 für stehende Ovationen im großen Wismarer Theatersaal. Es mussten zusätzliche Aufführungstermine angesetzt werden, so groß war die Resonanz.

Manch ein vorheriges Piepsstimmchen füllte auf einmal selbstbewusst den großen Wismarer Theatersaal. Manch eine Hauptrolle war vorher die Schüchternheit in Person. JAUXI heißt auch, kräftig zu wachsen. Übrigens: wenn man entsprechend motiviert ist, lernt man innerhalb von drei Jahren Klavierspielen. „Jeden Tag sechs Stunden üben“, verriet Anh Khoa damals. Er studiert inzwischen Musicalgesang in den Niederlanden und gibt regelmäßig Workshops. Er ist nicht der einzige aus dem damaligen Team, der über das Jugendprojekt Berufung und Beruf gefunden hat – ohne vorher je eine Note gesungen zu haben!

Ausgezeichnet

2018, mitten in den Proben fürs „High School Musical“, wurden die Jugendlichen beim Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ ausgezeichnet, die bekannte Sängerin Maite Kelly kam zur Probe und überraschte die Wismarer. Und lobte die Stimmen! Sowieso, die Jugendlichen waren regelmäßig bei Tanz- oder Gesangsworkshops in den großen Musicalstädten des Landes. Das „Große Ganze“ behielten sie in ihren eigenen Händen.

Das Geld für Aufführungsrechte, Workshops, Kostüme, Bühnenbild und so weiter ersammelten und erspielten sie mit kleinen Konzerten zwischendurch. Die Leserinnen und Leser der Wismarer Ostsee-Zeitung unterstützten das Projekt bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ mit vielen Spenden. Und das Stück? War noch besser als das vorherige!

Elvis lebt!

Mit „All shook up“ brachten sie 2019 den Rock’n’ Roll auf die Wismarer Theaterbühne, mit den Hits von Elvis Presley. Schüler Willi Sellmann, damals 19, spielte und sang den Elvis – was für starke Stimmen! Was für eine Stimmung! „Da fliegen Petticoats genauso wie die Tänzerinnen durch die Luft, da stehen Jugendliche mit so viel gesundem Selbstbewusstsein auf der Bühne und singen, tanzen und schauspielern auf einem Niveau, das schlichtweg nicht „normal“ für das Alter ist. Und das mitreißt“, schrieb die Ostsee-Zeitung zur Premiere.

2020 sollte eigentlich das Kultmusical „Der kleine Horrorladen“ aufgeführt werden, dann kam Corona, die „alte“ JAUXI-Besetzung verabschiedete sich zum Studium, die vorher „Kleinen“ wurden nun zu den Hauptorganisatoren. Der Wechsel gelang, trotz Coronapause zwischendurch. Das, was zu den Proben zu hören und zu sehen war, überzeugt jetzt schon.

Von Nicole Hollatz