Ermittlungsverfahren nach nicht angemeldeter Corona-Demo in Wismar

Wismar

In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern gab es am vergangenen Montag Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen – auch in Wismar. Nur war diese nach Polizeiangaben nicht angemeldet. Daher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

Gegen 18 Uhr kamen in der Spitze bis zu 80 Personen zusammen. Durch die eingesetzten Polizeikräfte waren sie zur Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes aufgefordert worden. Die Versammlungsteilnehmer umrundeten anschließend den Weihnachtsmarkt mehrfach. „Grundsätzlich hielten sie sich an den beauflagten Mindestabstand“, resümiert Polizeisprecherin Jessica Lerke. Die Demonstration sei aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen und endete gegen 19 Uhr.

Von OZ