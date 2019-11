Erste Reservierungen: Mühlenquartier lockt Wohnungskäufer an den Schweriner See

Bad Kleinen

Auf dem Gelände der alten Mühle in Bad Kleinen ist wieder Leben eingekehrt: Egon Flemming hat den Firmensitz seiner Finanzgruppe von Wismar dorthin verlegt. Nur wenige Meter vom Schweriner See entfernt möchte er in den nächsten Jahren ein Wohnquartier schaffen mit Restaurant, Spa- und Wellnessbereich. Dafür investiert er Millionen. Mit dem Umzug seines Unternehmens ist er jetzt auch persönlich vor Ort, um die Arbeiten beaufsichtigen und potenzielle Interessenten auf dem 2,7 Hektar großen Areal herumführen zu können. Gut 100 Interessenten sind vorgemerkt. Erste Reservierungen gibt es – vor allem aus Süddeutschland und dem Ausland.

Seit fast genau einem Jahr gehört das ehemalige Gelände einer der größten Industriemühlen Norddeutschlands dem neuen Eigentümer. Seither ist einiges passiert. In Kooperation mit der Arbeitsagentur hat Flemming vier Langzeitarbeitslosen eine neue Berufschance gegeben. Die haben das Gelände von Wildwuchs befreit, Dächer geschlossen, Kopfsteinpflaster freigelegt, erste Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, Zäune gesetzt und Rasen gesät. Außerdem haben Fachleute Baustoffuntersuchungen, Gelände-Vermessungen, Erdwärme-Probebohrungen vorgenommen.

Zunächst wird der Kornspeicher saniert

Gebaut wird in mehreren Etappen. Los geht es Mitte 2020 mit dem neungeschossigen Kornspeicher. Der wird saniert und erweitert. Anfang 2022 können 41 Eigentumswohnungen in dem Gebäude bezogen werden. Die bieten ihren Bewohnern einen einmaligen Blick auf den Schweriner See. Bei gutem Wetter können sie bis nach Wismar und Schwerin schauen. Und genau das kommt bei den potenziellen Käufern sehr gut an. Genau wie die Nähe zu den Einkaufsmärkten. Alles ist fußläufig gut zu erreichen.

„Bisher überwiegt das Interesse an den kleineren Wohnungen“, berichtet Egon Flemming. Viele Ehepaare, deren Kinder aus dem Haus sind, möchten sich im Alter wieder verkleinern. Diesen Trend bemerke er auch beim Mühlenquartier. So hat er die Wohnanlage genannt. Die biete exklusives Wohnen – wegen der Lage und dem Wellnessbereich. Letzteren will der Investor im Erd- und Untergeschoss des Kornspeichers zunächst selbst betreiben. Diverse Saunen und das Schwimmbad (6 mal 11 Meter groß) sollen auch Gäste von draußen nutzen können.

Seit elf Jahren in Bad Kleinen zuhause

Egon Flemming ist seit elf Jahren in Bad Kleinen zu Hause. Mit seiner Frau wohnt er in einem Haus, von dem aus er das Mühlenquartier in wenigen Minuten erreichen kann. Seine neuen Büroräume hat er im alten Verwalterhaus kurz hinter der Einfahrt eingerichtet. Dort hängen die unterschiedlichen Grundrisse von den neuen Wohnungen und historische Bilder vom alten Mühlenbetrieb. Gerne erzählt Flemming, wie früher hier Mehl gemahlen und verpackt wurde. Doch das ist lange her. Die Mühle steht inzwischen seit vielen Jahren leer. „Als 2017 das Getreidesilo abgerissen werden sollte, habe ich mich entschlossen, den denkmalgeschützten Mühlenkomplex zu retten“, erzählt er. Deshalb hat er die Firma Mühlenquartier Bad Kleinen mit ihm als Geschäftsführer gegründet.

2027 soll die gesamte Anlage fertig sein

Wenn das Projekt Kornspeicher abgeschlossen ist, soll die historische Mühle saniert werden. Die wird seit einigen Monaten leergeräumt, von Schrott und Müll befreit. Später, so wünscht es sich Egon Flemming, könnten hier größere Veranstaltungen durchgeführt werden, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Konzerte geben – in der Kulisse eines alten Industriedenkmals. Auch eine 5000 Quadratmeter große Gewerbenutzfläche soll in dem Gebäude untergebracht werden. „Wir hoffen da auch auf Firmen aus dem Gebiet Hamburg, für die Bad Kleinen gut zu erreichen ist und die hier günstigere Mieten als in der Großstadt hätten“, so der Investor. Pluspunkte seien die Nähe zur Autobahn und der modernisierte Bahnhof.

Nach den Sanierungen des Kornspeichers und der Mühle ist das Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Weiter geht es dann mit der Errichtung des Mühlenparks, Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Außerdem sind zwei Parkhäuser geplant. 2027 soll alles fertig sein.

Von Kerstin Schröder