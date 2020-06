Wismar

Mehr Komfort für Pendler oder besser gesagt für ihre Autos: An der Ostseeautobahn sind in Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte zwei Pendlerparkplätze seit Anfang April modernisiert worden. Nun ist einer fertig – der in Richtung Wismar. An dem in Richtung Metelsdorf wird noch gebaut – vermutlich bis Oktober.

Umgesetzt wird die Maßnahme vom Straßenbauamt Schwerin. Das will mit dem Projekt die Zahl der Stellflächen auf beiden Plätzen erhöhen und ein geordnetes Abstellen der Fahrzeuge ermöglichen. Die haben bislang am Rand von unbefestigten Wegen gestanden.

Anzeige

101 Parkplätze entstehen

Beim fertigen Platz ist die Zufahrt asphaltiert worden, die Stellflächen sind aus Rasengittersteinen entstanden. Auf dem flächenmäßig größeren Mitfahrerparkplatz Nord haben 64 Autos Platz.

Weitere OZ+ Artikel

Der sogenannte Mitfahrerparkplatz Süd hat 37 Pkw-Stellplätze, davon vier für Elektroautos. Das heißt, sie verfügen jeweils über eine Ladestation, die die Stadtwerke Wismar installieren. Geplant sind zwei Schnell- und ein Normallader. Zusätzlich bekommen beide Pendlerparkplätze je zwei Behindertenstellplätze, jeweils vier Stellplätze für Moped/Motorrad und für Fahrräder.

573 000 Euro investiert

Investiert werden in den Ausbau der Flächen insgesamt 573 000 Euro. Autofahrer sollen sie weiterhin kostenfrei nutzen können. Sie sind Treffpunkte für Fahrgemeinschaften.

Bereits vor mehr als zehn Jahren hatte die Verkehrsministerkonferenz einen Trend zu einer vermehrten Bildung von Pkw-Mitfahrgemeinschaften auf dem Weg von und zur Arbeitsstätte festgestellt. Grund: Mit ihnen lassen sich Kosten sparen und es gibt weniger Verkehr auf den Straßen. Deshalb wird der Ausbau von solchen Treffpunkten auch finanziell gefördert.

Besonders attraktiv für Mitfahrgemeinschaften sind Treffpunkte in der Nähe bedeutender Verkehrsknotenpunkte, weil da Fahrtrouten gebündelt werden können. Ein solcher Knotenpunkt ist in der Autobahn 20 Höhe Wismar-Mitte.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Schröder