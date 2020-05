Erster Rückkehrtag im Wismarer Fitnessstudio: Ganz schön aus der Puste

Wismar

Die Sportstudios haben wieder auf – das freut mich sehr. Denn zu Hause Sport zu treiben, während der Mann auf der Couch liegt und Chips isst, macht meine Motivation meistens zunichte. Und ekliges Wetter hält mich davon ab, draußen zu trainieren.

So wie mir geht es wohl etlichen Menschen. Denn als ich am Montag gegen 8.30 Uhr in mein Wismarer Fitnessstudio kam, waren da schon mehr als 20 andere Sportfans – natürlich gut aufgeteilt, denn das Studio ist ziemlich groß.

In Corona-Zeiten wird darum gebeten, möglichst aufs Umkleiden zu verzichten. Deshalb hatte ich Jogginghose und T-Shirt schon an und musste nur noch die Jacke ausziehen. Und was soll ich sagen: Die erste Übungseinheit nach einer gefühlten Ewigkeit ohne Sport hat mich ganz schön geschafft. Auf dem Stepper habe ich einen Kilometer weniger zurückgelegt als im Februar. Auch anschließend auf dem Rad ist mir früher die Puste ausgegangen.

Das heißt, ich muss wieder mehr tun, um nicht mehr so schnell außer Atem zu kommen. Das ist ja schließlich auch gut für die Lunge, die in Corona-Zeiten durchhalten muss. Also, los geht’s: Sport frei!

Von Kerstin Schröder