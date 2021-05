Erster Urlaubstag in Wismar: So lief der Neustart nach dem Lockdown

Wismar

Nicht viel los ist am Freitag an der Hafenspitze in Wismar. Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder Urlaub im eigenen Land machen. Doch der Start ist verhalten, wie eine Rundtour durch die Hansestadt zeigt. An der Hafenspitze sitzen zwei junge Mädchen in der Sonne und genießen den Start ins Wochenende. Ein Pärchen schlemmt ein Eis.

Hier und da sitzt jemand auf einer Bank oder einer Treppe und gönnt sich ein Fischbrötchen. Ansonsten ist es ruhig in der Ecke. Nur wenige schlendern die Kaikante entlang. Urlauber? Fehlanzeige!

Telefone klingeln heiß

Doch im Ohlerich-Speicher gleich neben dem Baumhaus werden am Freitag die ersten Urlauber erwartet und die Telefone klingeln heiß, berichten die Mitarbeiterinnen der Boltenhagener Appartement & Immobilien Service GmbH. Die vermieten die 48 Ferienunterkünfte im denkmalgeschützten Gebäude und auch die 39 im angrenzenden Neubau auf der Hafenspitze.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie freuen sich, dass endlich wieder Urlauber einchecken dürfen. Die könnten auch die ersten Gäste im Millionen-Neubau sein. „Nicht ganz, einige Geschäftsleute sind schon da gewesen“, berichten die Damen. Ihre Aufgabe ist es nun, den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen – mit Reinigung, Lieferanten etc.

Am Freitag herrschte noch gähnende Leere an der Hafenspitze in Wismar. Quelle: Jana Franke

Schiffe starten mit Ausfahrten

An der Hafenspitze warten auch zwei Segelschiffe auf die Urlauber. Klaus Jantzen und Frank Hoppe stehen auf der Poeler Kogge „Wissemara“ und genießen die Sonne. Noch ist es ruhig, aber schon am Sonnabend wird es etwas lebendiger auf dem alten Schiff. Zwei Trauungen stehen an. Am Sonntag starten die Ausfahrten.

„Zeit wird es auch, ansonsten hätte es ganz schön eng ausgesehen“, sagt Frank Hoppe. Denn die Einnahmen aus den Ausfahrten werden dafür gebraucht, das Schiff in Fahrt zu halten und zu erhalten. Doch monatelang ist nichts in die Kasse gekommen. Auch nicht bei der Crew der „Atalanta“, die nur wenige Meter weiter liegt. Auch dort hofft man auf viele Urlauber, die hoffentlich bald kommen werden. Die dürfen auch an Bord kommen, um sich beide Schiffe nur anzusehen.

Die ersten Törns auf der Poeler Kogge "Wissemara" starten am Wochenende. Quelle: Jana Franke

Flaute auf den Fischkuttern

Sabine Schmieglitz steht ebenfalls auf einem Schiff – auf dem Fischkutter der Räucherei Marco Brandt. Sie schaut erst nach links und dann nach rechts. „Viel los ist noch nicht. Wir leben von den Touristen. Im vergangenen Jahr um diese Zeit hatten wir deutlich mehr zu tun und konnten uns zum Teil nicht retten vor Arbeit“, erinnert sie sich.

Durch den langen Lockdown hätten sie richtig Miese gemacht. Mit der Öffnung für den Tourismus keimt Hoffnung auf. Erst recht, wenn ab kommenden Freitag auch Urlauber von außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns einreisen dürfen. „Wir freuen uns auf die Urlauber, definitiv“, sagt sie und wünscht sich Warteschlangen, wie sie sonst vor dem Kutter zu sehen sind.

Öffnungsschritt kam zu überraschend

Auf viele Kunden freut sich auch Gregor Wonigeit vom „Grillmaster Wismar“ an der Markthalle. „Also heute merken wir noch nicht, dass bei uns wieder Urlaub möglich ist“, meint er. Ungeduldig aber zeigt er sich nicht. Gut gelaunt steht er im Verkaufswagen und blickt positiv aufs Wochenende. Dann will Gregor Wonigeit nicht nur mit Burger locken.

Ebenso sollen der Eis- und der Bierwagen öffnen. Übrigens: Wer nicht anstehen möchte, kann die Bestellung vorab online aufgeben und eine Uhrzeit für die Abholung angeben. „Das wird gerne genutzt“, sagt Gregor Wonigeit. Die Hoffnung ist groß, dass in der Markthalle auch bald der Flohmarkt wieder starten kann.

Freut sich auf Gäste am Wochenende: Gregor Wonigeit vom Grillmaster Wismar an der Markthalle. Quelle: Jana Franke

Den Grund, warum am Hafen noch nicht los ist, glaubt er zu kennen: Der plötzliche Sinneswandel der Landesregierung, den Tourismus doch früher als zunächst verkündet zu starten, sei für die meisten überraschend gekommen. Es sei für viele kaum möglich, von heute auf morgen in den Urlaub zu fahren. Ebenso sei es für viele Lieferanten nicht möglich, von heute auf morgen die Lager der Gastronomen zu füllen. Ob Reisewillige oder Gastronomen – „die meisten haben sich auf Mitte Juni als Startzeitpunkt konzentriert“, glaubt er.

Buchungen noch verhalten

Die Kurzfristigkeit der Entscheidung findet auch Andrea Niemann vom Hotel „New Orleans“ unglaublich. Zum Teil hätten Touristen zweimal stornieren müssen und plötzlich ging alles ganz schnell mit den Öffnungsschritten. Einen richtigen Plan sieht sie nicht darin. Auf die kommenden Wochen schaut sie hoffnungsvoll.

„Die Buchungen sind noch verhalten, aber wir leben von kurzfristigen Buchungen und Individualtouristen“, erklärt sie. 42 Zimmer stehen im New Orleans zur Verfügung. Die Urlauber reisen nicht nur aus Deutschland an, europaweit kommen Nachfragen: Skandinavien und Italien. Aber die müssen sich noch ein wenig länger gedulden.

Von Jana Franke