Im Sommer 2022 liefert Liebherr seinen ersten emissionsfreien Kran in Europa zum Rostocker Überseehafen. Denn: CO2-Reduzierung ist auch ein großes Thema in der maritimen Wirtschaft in MV. Die Häfen suchen nach umweltfreundlicheren Maschinen. Doch oft mangelt es an Alternativen.