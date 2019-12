Erstes Rohr für Dalbensteg am Hafen in Wismar eingerüttelt

Wismar

Das erste Rohr für den neuen Dalbensteg im Wismarer Hafen ist eingerüttelt. Eigentlich ist vom ersten Rammschlag die Rede. Doch bei der eingesetzten Technologie halten sich die Erschütterungen in Grenzen.

Die Fertigstellung des Dalbensteges soll nach Angaben der Stadt im ersten Quartal 2020 sein. Errichtet wird der Steg in Verlängerung des Liegeplatzes 17 an der Stockholmer Straße. Dort machen die Kreuzfahrtschiffe fest. Der Dalbensteg dient nur zum Festmachen der Schiffe.

Der Steg ist 150 Meter lang und etwa einen Meter breit. Fünf Dalben werden im Abstand von 30 Metern angeordnet. Zusätzlich ist ein Sturmdalben vorgesehen. Pro Dalben wird ein etwa 25 Meter langes Rohr mit einem Durchmesser von 1,42 Meter verbaut. Auf jedem Dalbenkopf wird ein Poller zum Festmachen der Schiffe montiert. Zwischen den Dalben werden vorgefertigte Brückenelemente eingehangen.

Die Kosten belaufen sich auf etwa 1,35 Millionen Euro. Das Vorhaben wird zu 90 Prozent durch das Land aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Mit dem Dalbensteg können längere Kreuzfahrtschiffe in Wismar anlegen.

In einem zweiten Schritt soll im nächsten Jahr ein zweigeschossiges Abfertigungsgebäude an der Stockholmpier in Höhe des Busparkplatzes errichtet werden. In dem Haus erfolgen die Kontrolle durch den Zoll sowie die Kontrolle bei Ein- und Ausreise der Passagiere und der Crew durch die Bundespolizei.

Von Heiko Hoffmann