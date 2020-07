Wismar

Endlich wieder Fußball, Mannschaft gegen Mannschaft, alles mit Zuschauern – die schönste Nebensache der Welt, die seit Monaten tabu ist, sie hat wieder stattgefunden. Zumindest für Verbandsligist Anker Wismar und den Regionalligaaufsteiger 1. FC Phönix Lübeck. Die Premiere nach dem totalen Corona-Lockdown gewann der Gast an diesem Freitag verdient mit 3:1.

Das erste Spiel nach der Corona-Pause

Lange war es her, dass Anker zuletzt regulär gespielt hatte. Zum ersten Spiel nach der Corona-Pause waren sogar schon wieder Zuschauer zugelassen. Anders sieht es in Schleswig-Holstein aus. Dort darf nur in Kleingruppen gespielt werden – maximal fünf gegen fünf. Nicht mal nach Corona-Tests wollte der Verband nach Rückfrage beim Ministerium in Kiel den Phönixern ein Derby gegen den VfB Lübeck gestatten.

Anzeige

Premiere in Wismar , am Sonntag folgt die SG Groß-Strieten

In MV dagegen sind reguläre Spiele jetzt wieder möglich. Eigentlich nur landesintern, aber man darf sich auch gern einen Gast aus den benachbarten Bundesländern einladen, wie Anker an diesem Freitag Phönix Lübeck. Oder wie Landesklassenklub SG Groß-Stieten, der am Sonntag gegen den TSV Siems spielt.

Weitere OZ+ Artikel

286 Zuschauer im Kurt-Bürger-Stadion

Natürlich muss ein Hygienekonzept bei den Behörden in Schwerin vorgelegt werden. Wenn das genehmigt wird, dürfen sogar maximal 500 Personen (inklusive Mannschaften, Funktionsteam und Schiedsrichter) auf der Sportanlage sein. Das Match Anker gegen Phönix sahen 286 – natürlich registrierte – Fans. Allerdings verbieten die Mecklenburger normalen „Tagestouristen“ noch immer die Einreise – wer sich nicht dran hält und erwischt wird, ist mit 200 Euro Strafe dabei. Schlupfloch: Wer mit dem Reisebus kommt, der allerdings ist auch für eine Stippvisite willkommen.

Phönix-Team als Reisegruppe „getarnt“

Und so charterte Phönix einen Bus, Mannschaft und 14 Fans bildeten eine Reisegruppe, die ohne Probleme nach Wismar fahren durfte. Aber auch etliche Einzelreisende aus Lübeck konnten identifiziert werden, die unbehelligt von Hansestadt zu Hansestadt gefahren waren – was eigentlich verboten ist. Autos mit HL-Kennzeichen waren in Stadionnähe allerdings nicht zu sehen.

Abstand und Maske gern gesehen, aber kaum kontrolliert

Und: Ordnungsgemäß trugen sich alle Anwesenden in ausliegende Listen ein, für die Mannschaften wurden getrennte Wege eingerichtet, Shakehands vor dem Spiel war natürlich tabu. Und auf den Rängen sollte Abstand gehalten werden, nur wer sich näher kam, sollte eine Maske tragen. Kontrolliert wurde allerdings nicht, alle wollten einfach nur mal wieder Fußball sehen. Phönix-Fan Lars Jessen: „Das ist das typische Feeling, auf das wir lange gewartet haben.“

Vier Tore und ein verdienter Phönix-Sieg

Und der Ball rollte flott, Phönix bestimmte das Geschehen. Das 1:0 erzielte Michael Saar per Kopf nach Vorlage von Neuzugang Jeong-hoon Ahn (39.), das 2:0 besorgte der Phönix-Königstransfer mit Zweitligaerfahrung Haris Hyseni per Elfmeter. Der Anschluss zum 1:2 gelang Anker-Urgestein Philipp Unversucht an seinem 34. Geburtstag per Handelfer (74.,) Burhan Tetik war der „Sünder“. Aber Tetik war es auch, der den 3:1-Endstand herstellte, eine Scharkowski-Vorlage flach unten links im Anker-Tor versenkte (76.).

Rückspiel am 31. Juli – natürlich wieder in Wismar

So endete das erste Spiel nach dem Corona-Lockdown ohne Probleme. Das Rückspiel gegen den gleichen Gegner auch schon fixiert. Für den 31. Juli – natürlich wieder in Wismar. Im Westen ist die „Verfügungslage“ einfach noch zu ungewiss. In Schleswig-Holstein bleiben Spiele elf gegen elf bis zum 9. August verboten.

Von Volker Giering/RND