Wismar

Eine historische Dampflok mit einem Reichsbahn-Wagenzug kommt an diesem Wochenende nach Wismar. Allerdings ist sie nur kurz zu sehen, denn sie geht auf zwei Fahrten. Die erste Tour am Sonnabend ab 5.50 Uhr von Wismar nach Stettin und zurück ist bereits ausverkauft. Für die für die Fahrt am Sonntag, 13. Oktober, ins brandenburgische Wittenberge sind aber noch Tickets direkt am Zug zu haben.

Die Dampflokomotive 35 1097 rollt über die akut von der Stilllegung bedrohte Mecklenburger Südbahn nach Wittenberge. Dort wird am historischen Lokschuppen das Jubiläum 25 Jahre Dampflokfreunde Salzwedel mit zahlreichen Attraktionen rund um die Eisenbahn werden gefeiert. Aber auch der historische Ortskern kann angeschaut werden.

Sonderzug rollt um 6.45 Uhr los

Der Sonderzug startet morgens in Wismar um 6.45 Uhr und fährt über Bad Kleinen, Schwerin, Ludwigslust, Neustadt-Glewe, Parchim, Lübz, Karow, Plau am See, Meyenburg, Pritzwalk und Perleberg nach Wittenberge. Vielleicht ist das die letzte Gelegenheit, die Mecklenburger Südbahn mit einem Dampfzug zu bereisen.

In Lübz wird die Dampflok von der Freiwilligen Feuerwehr kurz nach 9 Uhr mit Wasser versorgt werden. Die Ankunft in Wittenberge ist für 12.15 Uhr geplant. Zurück geht es um 17 Uhr über Ludwigslust, Parchim, Schwerin und Bad Kleinen. Die Ankunft in Wismar ist um 21.45 Uhr geplant.

Zugpferd stammt aus dem Jahr 1959

„Zugpferd“ wird die 1959 von der Deutschen Reichsbahn als Neubau-Dampflok in Dienst gestellte, bis zu 110 Stundenkilometer schnelle Dampflokomotive 35 1097 sein, die noch mit echter Steinkohle befeuert wird. Sie zieht historische Waggons der 1960er bis 1970er Jahre der 1. und 2. Klasse sowie einen original Mitropa-Speisewagen der Deutschen Reichsbahn eingereiht.

Die Fahrt kostet ab 39 Euro (ab Wismar). Fahrkarten gibt es ausschließlich direkt am Zug. Letzte Zustiegsmöglichkeit ist Parchim. Der Eintritt in das Eisenbahnmuseum Wittenberge ist im Fahrpreis nicht enthalten.

Hier die Zeiten im Einzelnen: Wismar ab 6.45 Uhr, Dorf Mecklenburg ab 06.55 Uhr, Bad Kleinen ab 7:10 Uhr, Schwerin Hauptbahnhof ab 7:30 Uhr, Ludwigslust ab 8:05 Uhr, Neustadt/Glewe ab 8:25 Uhr und Parchim ab 8:50 Uhr.

Von Kerstin Schröder