Es läuft: Andre Stache erhält den Erhard-Bräunig-Preis 2019

2018: Petra Haase vom Kulturkreis Carlow. Die sprichwörtlichen „Ärmel hochgekrempelt“ haben engagierte Bürgerinnen und Bürger vor elf Jahren in einem kleinen Dorf in Westmecklenburg. Sie gründeten ein Festkomitee, um die Feiern zum 850. Geburtstag des Ortes auszurichten. Nun gibt es diese Jubiläumsfeiern vielfach in unserem Lande. Doch in diesem Dorf ging man einen entscheidenden Schritt weiter: Aus dem Festkomitee entwickelte sich ein Kulturkreis, der regelmäßig Kultur organisiert. Und diesen Kulturkreis gibt es nun schon elf Jahre.

2017: Das Netzwerk „Doberan hilft“ ist weit mehr als nur noch Flüchtlingshilfe, sondern längst Hilfe für alle Menschen in der Stadt. Es ist bürgerschaftliches Engagement im Sinne von Erhard Bräunig, dessen Ausspruch: "Mensch, da müssen wir was machen" genau die Zielrichtung bürgerschaftlichen Engagements umreißt.

2016: Der Erhard-Bräunig-Preis für bürgerschaftliches Engagement im Jahr 2016 ging an Joachim Schünemann und Hans-Heinrich Dreves für den Förderverein zur Erhaltung der Kirche Friedrichshagen. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren in aufopferungsvoller Weise für den Erhalt und damit die Rettung der Kirche in der Gemeinde Upahl eingesetzt. Erhard Bräunig lebte in unmittelbarer Nähe der Kirche, auch er kämpfte als Bürgermeister für die Sanierung des Gebäudes und um Hilfe für den Verein.