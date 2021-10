Wismar

„Es reicht“ – unter diesem Motto hatte es am Samstag in Wismar zwei Demonstrationen gegeben. Am Vormittag fuhr ein Autokorso durch alle Stadtteile sowie nach Gägelow, Hornstorf und Rohlstorf. Mehr als 50 Kilometer waren die Teilnehmer unterwegs, um zu verdeutlichen, dass sie mit den politischen Entscheidungen nicht mehr einverstanden sind. Laut Polizeiangaben waren 13 Autos unterwegs, die Teilnehmerzahl wird mit 24 angegeben.

Unter ihnen war auch Günther Schwaneberg – durch die Montagsdemos in der Hansestadt mittlerweile ein bekannter Name. Zu Samstagnachmittag hatte er zusätzlich eine Demonstration auf dem Marktplatz angemeldet. Sein Ansinnen: „Mit der 3G-Regel werden Menschen ausgegrenzt. Das darf so nicht weitergehen.“ Zudem könne er nicht nachvollziehen, dass Geimpfte immer noch eine Maske tragen müssen.

Mehr als 200 Teilnehmer auf dem Markt

Angemeldet war die Demonstration zu 14.30 Uhr. War die Beteiligung zunächst verhalten, gesellten sich nach und nach immer mehr Personen dazu, unter anderem auch Teilnehmer des Autokorsos. Laut Polizeiangaben versammelten sich etwa 210 Personen auf dem Markt.

Mehr als 200 Teilnehmer versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Wismar, um unter anderem gegen die 3G-Regel zu protestieren. Mit Bannern zogen sie durch die Stadt. Quelle: OZ

Die kurzen Redebeiträge und die aufgestellten Plakate kamen nicht bei allen gut Passanten an, die das Treiben auf dem Marktplatz von Weitem beobachteten. „Mit einigen Sachen gehe ich mit, man muss ja auch nicht alles richtig finden. Aber über Sätze wie ,Der Test ist tatsächlich das Verbrechen’ oder ,Ist unsere Freiheit mit oder an Corona gestorben?’ kann ich nur den Kopf schütteln“, sagte eine Beobachterin. Eine Rentnerin ergänzte: „Schlimm finde ich, dass Kinder mit reingezogen werden. Sie bekommen ein Plakat in die Hand, stehen mit in der Menge und wissen womöglich gar nicht, warum sie das überhaupt machen.“

Mehr als 200 Teilnehmer versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Wismar, um unter anderem gegen die 3G-Regel zu protestieren. Mit Bannern zogen sie durch die Stadt. Quelle: OZ

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

45 Polizisten im Einsatz

Gegen 16 Uhr bewegte sich die Menschenmenge durch die Innenstadt, zum Hafen und zurück zum Marktplatz. Wismars Polizeiinspektionsleiter Thomas Schmidt war bereits am Vormittag zur Absicherung des Autokorsos mit im Einsatz und am Nachmittag auf dem Markt. Er sprach von zwei Veranstaltungen ohne nennenswerte Vorkommnisse. Während der Kundgebung gab es nur vereinzelt kleine Zwischenfälle zwischen Passanten und Demonstrationsteilnehmern, die die Polizei aber schnell im Griff hatte. Unterstützung erhielten er und seine Kollegen aus dem Inspektionsbereich vom Landesbereitschaftspolizeiamt. Insgesamt waren 45 Polizeibeamte im Einsatz.

Am Samstag fanden deutschlandweit ähnliche Aktionen statt.

Von OZ