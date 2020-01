Es wird gesund und lecker – Schulküche in Grundschule Lübow eingeweiht

Lübow

Wenn Träume wahr werden, ist das manchmal wie ein Märchen, und deshalb hat die Schulleiterin der Grundschule Lübow, Heike Schünemann, auch die neue Schulküche mit einem kleinen Märchen eingeweiht.

Die Schulküche der Grundschule diente in den 90er Jahren der Realschule als Hauswirtschaftsküche und konnte seitdem nicht renoviert werden. Und die Bienen-AG der Schule brauchte einen Küchenbereich für ihre Imkerarbeiten. Zur feierlichen Einweihung kamen alle Gäste, die zu einer Schulfamilie gehören: Schüler, Lehrer, Eltern, Unterstützer und Sponsoren, Gemeindevertreter und eben die fleißigen Macher.

In dem Märchen ging es um eine kleine Küche, die in die Jahre gekommen war und ein Bienchen, das eine Idee hatte, wie man nicht nur die Küche auf Vordermann bringen, sondern auch für die Bienen-AG der Schule einen Honigschleuderbereich integrieren könnte. Und so konnte das umtriebige Bienchen Geldmittel aus dem Strategiefonds des Landes anzapfen, denn bei Politikerin Christiane Berg und Bienenfreund Hendrik Ahrens traf das Bienchen auf offene Ohren. Hausmeister Bernd Feutlinske und die Mitglieder des Schulvereins waren fleißige Helfer und legten Hand an, und so konnte innerhalb eines Jahres das Projekt vollendet werden.

„Wir haben Fördergelder vom Land bekommen und wir haben beim Vereinsfreitag von NDR 1 insgesamt 1000 Euro gewonnen. Das haben wir alles investiert und es ist toll geworden“, fasst Dr. Jeannette Svoboda das Ergebnis in Worte. Als Leiterin der Bienen-AG der Schule gehörte sie zu den Antreibern des Projektes. Und stolz ergänzt sie: „Jetzt hat die Schule eine neue Küche mit einer Ausstattung in Klassensätzen, jeden Tag sollen die Kinder jetzt hier aktiv sein.“

In der Schularbeitsgemeinschaft lernen die Kinder imkern und unter Anleitung erledigen sie alle Arbeiten selbst. „Deshalb hat die neue Honigschleuder auch eine Kurbel, mit der können neun Waben gleichzeitig geschleudert werden. Die Kinder fassen an, drehen und erleben so, wie Honig entsteht und verarbeitet wird“, erklärte Roland Koch, der selbst als Hobbyimker früher aktiv war und mit den Kindern die neue Honigernte im Mai mit den neuen Geräten verarbeiten wird.

In jedem Jahr melden sich viele Kinder für dieses Schulprojekt an. Die Schulleiterin ist sichtlich stolz auf das Geschaffene und vor allem den Helfern und Mitgliedern des Schulvereins dankbar. „Heute hätte es auch Bienenstich geben können, aber die Muffins des Schulvereins sind die Lieblingsspeise der Kinder.“

Von Frank Peter Reichelt