Eskalierter Efeu-Streit in Wismar: So kritisch reagieren die Leser

Wismar

Der Efeu-Streit in der Wollenweberstraße in Wismar hat am Montag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen den Willen der Hausbesitzer wurde der Efeu auf Anordnung der Stadtverwaltung abgesägt. Drei Mitarbeiter des Bauamtes, vier Polizisten, zwei Männer einer Gartenbaufirma, die beiden Hauseigentümer und einige Leute aus der Nachbarschaft waren vor Ort.

Die Stadt hatte im Zuge der Straßenbauarbeiten in der Wollenweberstraße darauf bestanden, dass die Rankpflanze wegkommt. „Hintergrund ist, dass aufgrund des starken Wurzelwuchses des Efeus der Gehweg nicht vollständig und fachgerecht hergestellt werden kann und mögliche spätere Schäden durch den Wurzelwuchs an dem Gehweg nicht ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus würde der ohnehin schon nur schmale nutzbare Gehweg durch eine Wurzeleinfassung und den Bewuchs des Efeus den nutzbaren Raum zusätzlich einschränken“, so die Begründung der Stadt.

„Richtig zugeschlagen“

Ihr Vorgehen sorgt für Unverständnis bei Lesern der OSTSEE-ZEITUNG. Peter Hölper schreibt: „Bravo – da hat die Stadt Wismar richtig ,zugeschlagen’. Eigentlich ist diese bürokratische Entscheidung nicht zu fassen. Eine Efeupflanze belebt Haus und Straße in Wismar, Fußgänger werden nicht behindert, auch Ermessensspielraum ist möglich. Aber nach Recht und Gesetz wird vor den Augen der Hauseigentümer und kopfschüttelnder Sympathisanten in einem ,Großeinsatz’ (Polizei, Amt, Firma) die lästige Pflanze entfernt. Da kann das Amt stolz sein und weitere Bürger werden an der Politik zweifeln.“

Gerd Dolge meint: Es wäre durchaus möglich gewesen, „die kleine Straße als Fußgänger-Zone oder Anliegerstraße einzurichten und dem sogenannten Fußweg keine Funktion mehr zuzuweisen. Das muss man allerdings wollen und darf den gewissen bürokratischen Zusatz-Aufwand dafür nicht scheuen. Aber dafür werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes bezahlt – für die Bürger zu arbeiten.“

„Gehweg ist viel zu schmal“

Anna-Clara Wernicke kritisiert: „Wieder ein Stückchen Grün aus der Stadt entfernt. Das kann unsere Stadtverwaltung am besten.“ Die Breite des Gehsteigs sei mit 60 Zentimetern zu wenig. „Hier könnte doch keiner mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen fahren. Alle müssen sowieso auf die Straße ausweichen. Also bitte die Straße als Fußgängerzone ausweisen. Die Aktion hat nichts mit Bürgernähe zu tun, sondern mit Amtswillkür.“

Michael Windhorn gibt zu bedenken: „Wer den vielleicht 60 Zentimeter engen Gehweg in der Straße kennt, weiß, worum es geht. Nebenbei gesagt: Es ist öffentlicher Raum, der privat genutzt wird. Mit dem gleichen Recht könnte ich da mein Auto auf den Gehweg stellen.“ Dem entgegnet Simone Leonhardt: „Ich finde es immer schön, wenn Häuser mit ein wenig Grün verziert sind, ist ja nicht so, dass in Wismars Innenstadt viel Grün zu sehen ist. In anderen touristischen Städten erfreuen sich die Menschen ganz besonders an blumenverzierten Gassen. Das macht eine Altstadt richtig attraktiv.“

„Efeu hat niemanden gestört“

Auch René Fuhrwerk (Bündnis 90/Grüne), Mitglied der Wismarer Bürgerschaft, meldet sich zu Wort: „Es ist bedauerlich und einfach nur peinlich. 36 Jahre hat dieser gepflegte Efeu niemanden gestört. An vielen Stellen der Innenstadt wachsen Rosenstöcke und anderes Gehölz an und vor den Häusern. Auch an schmalen Gehwegen, die ihren Namen nicht verdient haben. Es wäre ein Leichtes gewesen, eine Lösung zu finden, wenn die Verwaltung es gewollt hätte. Wollte sie nicht. Letzten Donnerstag hat die Bürgerschaft eine Verwaltungsvorlage beschlossen, um Fördermittel in Höhe von 500 000 Euro zu bekommen. Damit sollen ein Konzept erstellt und Maßnahmen umgesetzt werden, die die Attraktivität (unter anderem die Aufenthaltsqualität) der Innenstadt erhöhen soll. Ich bin mir sicher, da wird drinstehen: ,mehr Grün’.“

Von OZ