Ex-Schwimmstar Thomas Rupprath eröffnet Spielplatz auf Poel

Timmendorf/Insel Poel

Spielen soll auf Poel jetzt noch mehr Spaß machen. Damit das klappt, hat der Spielplatz in Timmendorf Strand zehn neue Spielgeräte bekommen. In nur vier Wochen wurden die installiert. Darunter sind unter anderem ein Trampolin, eine Seilbahn, eine Slackline, eine Sandwerkstatt und ein Stehkarussell. Für jede Altersgruppe soll etwas dabei sein.

„Das hier ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll. Ein Ort der Kommunikation“, sagt Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos). Spielen sei die Hauptaufgabe eines Kindes. Das ist in Timmendorf Strand nun etwas schöner möglich. Die zehn Spielgeräte wurden auf dem weiträumigen Platz vor der Minigolfanlage aufgebaut. Auch Eltern sollen sich dort austauschen können. Direkt vor dem Strandaufgang sollen Kinder nun einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Bewegung sei für Kinder sehr wichtig und ein solcher Spielplatz halte sie vielleicht öfter mal vom Computer fern.

Verein spendet 10 000 Euro für Spielplatz

Möglich wurde das auch durch das Projekt „Platz da!“ des Vereins „Gofus“ (Golfende Fußballer), der es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Gemeinden beim Bau von Spielplätzen zu unterstützen. Die Initiative gibt es seit 2006. „Heute eröffnen wir den 158. Spielplatz“, sagt „Gofus“-Mitglied Manfred Wenigmann.

Der Verein hatte sich mit 10 000 Euro am Spielplatz beteiligt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 25 000 Euro. „Ohne das Geld vom Verein hätten wir den Spielplatz so nicht bauen können“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter.

Ex-Schwimmer Thomas Rupprath eröffnet Platz

Der Verein „Gofus“ hatte zur Einweihung prominente Unterstützung mitgebracht: Ex-Schwimmstar und mehrfacher Welt- und Europameister Thomas Rupprath, der aus Rostock auf die Insel kam. Er ist einer von vier Botschaftern des Vereins in Mecklenburg-Vorpommern und fungierte zum ersten Mal für den Verein als Spielplatzpate – inzwischen dürfen nicht nur Fußballer Mitglied werden. „Das kommt hier von Herzen“, sagt Thomas Rupprath bei der Einweihung. Das Geld, das aus dem Verein kommt, komme hier auch eins zu eins an. „Ich sehe, wo das Geld hingeht und das ist toll“, sagt er und wird gleich für Fotos mit den Jungs eingespannt, die jetzt den Spielplatz nutzen wollen.

Kinder stürmen Spielplatz gleich nach Eröffnung

Die Initiative zur Neugestaltung des Spielplatzes kam vom ehemaligen Gemeindevertretungsmitglied Eike Peters und Kurdirektor Markus Frick, der bestätigt: „Das war eine tolle Zusammenarbeit, die sehr unkompliziert lief“.

Zahlreiche Kinder waren gleich zur Eröffnung gekommen, probierten vor allem Seilbahn und Trampolin aus. Bevor es zum Toben auf den Platz ging, enthüllten die beteiligten Akteure aber noch das Schild, auf dem Hinweise zur Benutzung des Spielplatzes stehen. Noch ein kurzer, freundlicher Appell der Bürgermeisterin an die Kinder, immer sorgsam mit dem Spielplatz umzugehen, „denn es ist euer Platz, ihr sollt lange etwas von ihm haben“, und der Spielspaß ging los.

Als Nächstes wollen die „Gofus“ im November einen Spielplatz in Sanitz bei Rostock eröffnen.

