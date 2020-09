Expertin für Hochwasserschutz lehrt an der Hochschule Wismar

Wismar

Bärbel Koppe lebt schon länger in Wismar. Nun arbeitet sie hier auch. Als Professorin für „ Wasserbau und Hydromechanik“ verstärkt sie seit dem 1. September den Bereich Bauingenieurwesen der Hochschule Wismar. Neben der Lehre im Bachelor- und Masterstudium ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit die Forschung, wobei der Fokus auf den Themen Klimawandelanpassung sowie neue Materialien und Verfahren in der wasserbaulichen Praxis liegt.

Seit 1996 bearbeitet Professorin Koppe als beratende Ingenieurin nationale und internationale Projekte der Hafenplanung, des Wasserbaus und des Küsteningenieurwesens. Seit 2003 leitet sie die in Wismar gegründete Ingenieurgesellschaft Aquadot, seit 2007 mit Sitz in Hamburg und einer Zweigstelle in Wismar seit 2017.

Anzeige

Bärbel Koppe hat Bauingenieurwesen an der Universität Hannover studiert und war danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wasserbau der Uni Rostock. 2002 promovierte sie zum Hochwasserschutzmanagement an der deutschen Ostseeküste. 2012 folgte der Ruf auf die Professur für Wasserbau an der Hochschule Bremen, wo sie das Institut für Wasserbau leitete.

Von OZ