Zwei Zeugen haben unabhängig voneinander am Mittwoch einen Feuerschein auf der Ostsee vor der Mecklenburger Küste gemeldet. Daraufhin setzten sich etliche Schiffe und ein Hubschrauber in Bewegung und suchten die Wasseroberfläche in der Lübecker und Neustädter Bucht ab. Gefunden wurde ein Rettungsring.