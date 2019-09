Extrem-Lauf auf Poel: 1200 Leute kämpfen sich durch Matsch und Mega-Hindernisse

Neuhof

„Ey, Mann, ich trage Kontaktlinsen“, schreit eine blonde Frau in Richtung eines Jungen: Tim-Eric Rust stört der genervte Ruf seines „Opfers“ allerdings wenig. Der 14-Jährige spritzt munter weiter mit dem Wasserschlauch auf eine Gruppe, die gerade durch eine Matsch-Schicht robbt: Die Frauen und Männer müssen sich dabei ziemlich dünn machen, denn sie befinden sich in einem Metallgitter-Tunnel. In dem gibt es obendrein noch eine Gratis-Dusche vom Poeler Jungen. Der strahlt über das ganze Gesicht und freut sich über seinen Helfer-Job bei Mecklenburgs größter Schlammschlacht: Mudder Island 2019.

Vier Meter hohe Holzwand

Der extreme Hindernislauf lockt Teilnehmer und Zuschauer in Massen nach Neuhof auf die Insel Poel. Sie wollen dabei sein, ihre Grenzen austesten und sich schmutzig machen – wie im Kriechtunnel, den Tim-Eric Rust ständig mit neuem Wasser versorgt. „Das ist aber noch ein leichteres Hindernis“, findet der Schüler und zeigt auf die einige Meter entfernte gewölbte Holzwand. Die ist um die vier Meter hoch und kann nur – wenn überhaupt - mit Anlauf überwunden werden. Die Aufgabe schaffen die meisten Läufer nur mit Hilfestellung. Und die sieht so aus: Ein großer, starker Mann aus ihrer Gruppe läuft vor, zieht sich hoch, legt sich dann oben auf den Bauch hin und streckt die Arme aus. So kriegt er die anderen zu fassen und hochziehen. Die Mega-Wand ist das zweitletzte Hindernis auf der Strecke und wird von Schaulustigen umringt. Die belohnen jeden, der oben ankommt, mit lautem Applaus und Jubelschreien, die über den gesamten Platz zu hören sind.

Die Strecke ist 18 Kilometer lang

Der Sanitzer Martin Kath und der Wismarer Daniel Wulff (beide 38) haben die Holzwand erfolgreich hinter sich gelassen. Jetzt müssen sie noch einmal in ein Schaumbad rutschen und dann sie sind im Ziel – nach 18 Kilometern. Die beiden Männer haben sich für die lange Strecke entschieden. Auf der sind sie insgesamt zwei Stunden und 35 Minuten unterwegs. „Die reine Laufzeit liegt bei einer Stunde und 56 Minuten“, blickt Martin Kath zufrieden auf seine Stoppuhr. Für ihn es ist die Mudder-Island-Premiere. Daniel Wulff ist schon das dritte Mal dabei und ebenfalls begeistert: „Es gab einige neue Hindernisse und wir mussten nicht wie im letzten Jahr schwimmen“, freut er sich.

Einige neue Hindernisse dabei

Auf der langen Strecke stehen 35 Hindernisse: Wasserrutsche, Kletterwand, Eisbecken, Strohballen, Stromfeld, Seilwand, Balken und so weiter. Bevor die Läufer starten, werden sie aufgewärmt – von Jasmin Freitag aus Wismar und dem Hamburger Marc Philipp Tietze. Zu lauter Musik wird jede Gruppe mit Dehnübungen und guter Laune auf den schweren Rundkurs vorbereitet. Nach dem Mittag passiert das alle 30 Minuten. Dann werden die Teilnehmer auf die kürzere, acht Kilometer lange Strecke geschickt. Durch die vielen verschiedenen Startzeiten an zwei Tagen teilen sich die Läufer gut auf und es kommt unterwegs zu keinen „Staus“.

Riesige Resonanz aus ganz MV

Denn die Resonanz ist riesig: 1200 Hindernis-Bezwinger, viele aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, haben sich angemeldet. Bei der Premiere 2017 sind es 347 gewesen, im letzten Jahr mit 689 schon doppelt so viele. 2019 hat sich die Zahl erneut verdoppelt – auch dank großer Gruppen, die am Sonnabend und Sonntag mitmachen. Mit 40 Mädchen und Jungen hat sich das Team „Likedeeler“ aus Stralsund durch den Matsch gewagt und sich gegenseitig angefeuert – zum Beispiel als sie an einem etwa zwei Meter hohen Holzgerüst entlang hangeln müssen. Danach geht es zum Kriechtunnel, mit einem Sprung ins Wasserbecken und zum Seilhangeln über einen kleinen Teich.

Die ständige Herausforderung ist auch, nicht auszurutschen: An vielen Hindernissen ist der Boden durch das Wasser schnell aufgeweicht – auch dank Tim-Eric Rust. Er hat im vergangenen Jahr auch als Läufer mitgemacht, in diesem Jahr ist er als Helfer mit dem Wasserschlauch an beiden Starttagen eingebunden. Aber vielleicht klappt es im nächsten Sommer – dann gibt es hoffentlich wieder Mudder Island.

Von Kerstin Schröder