FC Anker Wismar: Neuer Präsident will Baustellen im Verein angehen

Wismar

Der Ball ruht, doch Gerd Allmendinger hat als neuer Präsident des FC Anker Wismar eine Menge zu tun mit seinen Vorstandskollegen und Trainern. „Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es durchaus viele Baustellen gibt, die wir im Verein und auch mit der Stadt abarbeiten müssen. Im Fokus unserer Bemühungen stehen vor allem die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Unterstützung unserer Frauenmannschaften. Unsere 1. Herrenmannschaft kann immer nur so gut sein, wie der Verein im Nachwuchsbereich. Mit aktuell sechs eigenen Nachwuchsspielern im Kader der 1. Männer sind wir auf einem guten Weg“, so Gerd Allmendinger.

Treffpunkt für Vereinsleben

Der Wismarer Unternehmer war bisher Vizepräsident. „Wir arbeiten im Moment daran, dem Verein einen Mittelpunkt zu geben. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, an dem das Vereinsleben noch besser zusammengeführt werden kann“, so Gerd Allmendinger. Für die neue Saison hat der FC Anker 15 Mannschaften gemeldet, darunter 11 Jugendteams. Über 30 Trainer und 170 Jugendliche sind insgesamt mit dem Anker auf der Brust unterwegs.

Anzeige

Gerd Allmendinger tritt die Nachfolge von Thomas Ahlvers an. Er hatte den Wunsch geäußert, ins zweite Glied zu rutschen, weil er unter anderem aufgrund der eigenen beruflichen Situation das wichtige Präsidentenamt nicht mehr im nötigen Maße bekleiden kann. Doch gerade in der aktuell sehr schwierigen Zeit braucht es die volle Kraft des Präsidenten, so der Verein.

Weitere OZ+ Artikel

Sponsor bei Hansa

Gerd Allmendinger bringt sich seit knapp einem halben Jahr sehr intensiv in die Geschicke des Vereins ein und zeigte sich bereit für den nächsten Schritt. Der gebürtige Wismarer ist in der Fußballszene kein Unbekannter und unterstützt seit Jahren auch den FC Hansa Rostock als Sponsor.

Allmendinger wurde einstimmig zum neuen Präsidenten des ungeschlagenen Landesmeisters aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern gewählt: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, weiter Verantwortung für den FC Anker zu übernehmen und als Präsident zu fungieren.“

Von OZ