Wo stehen welche Bäume in Wismar und wie viele sind es im Stadtgebiet überhaupt? So ganz genau weiß das keiner. Daher fordert die Bürgerschaftsfraktion der Linken in ihrem neuesten Antrag, ein sogenanntes Baumkataster bis Ende 2021 für die Hansestadt zu erstellen. Das Thema soll am Donnerstagabend in der Bürgerschaft diskutiert werden.

Die Linken begründen in ihren Antrag, durch eine solche Bestandsaufnahme unter anderem für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und mehr ökologische Nachhaltigkeit sorgen zu können. „Es könnte so ein qualitativer und quantitativer Gestaltungsspielraum hinsichtlich des Baumbestandes aufgezeigt werden“, heißt es im Antrag.

„Wenn die FDP an ihrer Urheberschaft festhält, ist das ganz toll. Ich bin begeistert“, sagt Horst Krumpen (Linke) zum Antrag seiner Fraktion, ein Baumkataster für Wismar anzulegen. Wichtig sei jedoch, dass Themen zu Umwelt, Natur und Bäumen überhaupt in der Diskussion stattfinden – und das inzwischen bei allen Parteien. Quelle: privat

FDP zeigt sich über Antrag der Linken irritiert

Irritiert über diesen Antrag zeigt sich nun die FDP. Die hatte nämlich schon in der letzten Bürgerschaftssitzung vorgeschlagen, die Bäume in der Stadt aufzulisten – im Zuge des Beschlusses zum Klimaschutz. „Auf Antrag der Linken wurde diese Konkretisierung abgelehnt“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender René Domke. Nun bringe die Linke das Thema selbst auf die Tagesordnung. „Es geht nicht darum, wer die Idee nun von wem geklaut hat, es geht um ein wichtiges Thema“, lässt Domke zwar wissen. Das Vorgehen der Linken dürfte den Liberalen dennoch nicht schmecken.

„Ich will nicht sagen, dass wir die Idee zuerst hatten“, bestätigt Horst Krumpen von der linken Bürgerschaftsfraktion. Und weiter: „Wenn die FDP an ihrer Urheberschaft festhält, ist das ganz toll. Ich bin begeistert“, sagt Krumpen. Wichtig sei jedoch, dass Themen zu Umwelt, Natur und Bäumen überhaupt in der Diskussion stattfinden – und das inzwischen bei allen Parteien.

Einen gemeinsamen Antrag schloss Krumpen allerdings aus. „Ich lege Wert darauf, mich in der öffentlichen Debatte auszutauschen und keine Hinterzimmerpolitik zu betreiben, um in der Bürgerschaft nur alles durchzuwinken.“

Stadtverwaltung stellt neuen Sachbearbeiter für Kataster ein

Domke von der FDP fordert zum Thema Baumkataster zudem: „Wir verlangen einen schnellstmöglichen Überblick über den Baumbestand in Wismar.“ Gleichzeitig kritisiert er die Stadtverwaltung und fragt: „Wie kann es sein, dass die Verwaltung sich erst nach 29 Jahren daran setzt ein solches Kataster zu erstellen?“

Eine Antwort der Stadtverwaltung zum Antrag gibt es allerdings schon. Sie verweist auf den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt, der bereits ein analoges Kataster führt. „Da es aus technischen und personellen Gründen bislang kein digitales Kataster gibt, besteht das Ziel der Hansestadt darin, ein ganzheitliches, digitales Grünflächenkataster zu erarbeiten, in dem neben Bäumen auch sämtliche Grünflächen der Hansestadt aufgenommen werden sollen“, heißt es weiter. An der technischen Voraussetzung dafür werde derzeit gearbeitet.

Ein Sachbearbeiter, der sich um ein Grünflächenkataster kümmern wird, werde voraussichtlich ab Februar eingestellt. Aufgrund des immens großen Umfangs an Daten, die in das neue Grünflächenkataster eingearbeitet werden müssen, sei die geforderte Fertigstellung eines Katasters laut Stadtverwaltung bis zum 31. Dezember 2021 aber nicht machbar. Einen Zwischenstand soll es aber bis Ende 2020 geben.

Weitere Themen in der Bürgerschaft sind unter anderem der Doppelhaushalt für 2020/21, eine Tourismuskonzeption für die Hansestadt, die Aufwandsentschädigung für die freiwilligen Feuerwehren, die Straßenführung der Poeler Straße und die Sanierung des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums. Die öffentliche Sitzung der Bürgerschaft im Rathaus beginnt am Donnerstag um 17 Uhr.

Von Michaela Krohn