Wismar

Die 16-jährige Vanessa Hoffmann kehrt an ihren alten Kindergartenplatz zurück und ist sehr glücklich darüber. Früher hat sie ihre Kindergartenzeit in der Kita in Wendorf verbracht, jetzt ist sie Teilnehmerin an einem Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ). Seit Anfang September absolviert die abgeschlossene Realschülerin dort ihren Freiwilligendienst und möchte sich so auf ihre zukünftige Ausbildung vorbereiten.

Eingespieltes Team

„Ich habe mich für ein FSJ im Kindergarten entschieden, um meinen Berufswunsch zu festigen, da ich mir noch nicht wirklich sicher war, ob Erzieherin das Richtige für mich ist“, erzählt die Wismarerin. Dass dies in ihrer alten Kindertagesstätte stattfindet, war eher Zufall. Die integrative Einrichtung gehört zur Perspektive Wismar gGmbH. Der Träger arbeitet jedes Jahr mit FSJ’lern. Das Team ist entsprechend eingespielt. Davon profitiert auch Vanessa: „An der Kita gefällt mir, dass die Erzieherinnen dort sehr nett und aufgeschlossen sind. Außerdem gibt es eine Vielfalt an Spielmöglichkeiten für die Kinder, sowohl draußen als auch drinnen.“

Gutes Taschengeld

Die FSJ‘lerin erhält ein monatliches Taschengeld von 440 Euro, alle Sozialversicherungen sowie den gesetzlichen Urlaubsanspruch – ein guter Rahmen, um die ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln. Das FSJ ist ein Erfolgsmodell für alle Seiten. Für Vanessa steht jetzt schon fest, dass sie nach ihrem freiwilligen Jahr eine Ausbildung als Erzieherin beginnen möchte. Vielleicht klappt dies ja sogar in der Kindertagesstätte, wo sie selbst als Kind war.

Die DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gGmbH hat in ganz MV mehr als 150 Einsatzstellen. Im Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ) werden jährlich bis zu 230 Teilnehmer/innen betreut. Ein Freiwilligendienst ist möglich im Krankenhaus, im Kindergarten, in der Pflege, im Fahrdienst, in der Blutspende sowie in der Sachbearbeitung sozialer Einrichtungen. Bewerbungen sind schriftlich und online möglich. Es gibt noch freie Plätze im ganzen Bundesland.

• www.drk-freiwillig-mv.de / 0385-59 37 820, Wismarsche Straße 298, 19055 Schwerin, Facebook: fsjmv

