Mit klassischer Musik und Sicherheitsabstand zogen die Abiturienten in Kleingruppen statt im Klassenverband in ihre Schule. Auf den Treppen sorgten Teelichter für etwas Feststimmung. Am Donnerstag Abend ab 21 Uhr wurden die Abiturzeugnisse am Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium übergeben. Klassenfotos durften wegen der Wahrung des Mindestabstandes nicht gemacht werden.

Letztes Jahr wurden die Zeugnisse in der rappelvollen Heilig-Geist-Kirche überreicht. Mit Händedruck und Umarmungen, mit Eltern und Verwandtschaft in der Kirche. Nun war coronabedingt alles anders. Pro Abiturient durfte nur eine Begleitung mit zur Schule und auf dem Hof warten, alle anderen konnten aber das Geschehen in den Räumen dank live dank Videoaufnahmen und Internet verfolgen.

Mädels schneiden besser ab

In den Räumen lagen verdeckt die Abiturzeugnisse auf nummerierten Tischen, daneben Blümchen und das Grundgesetz. Lehrerin Ines Michler hatte statt des Händedrucks für jeden ihrer ehemaligen Schützlinge ein paar gute und treffende Worte, lobte Spätstarter und erinnerte an besondere gemeinsame Momente aus den gemeinsamen sechs Jahren auf dem Gymnasium.

Drei Klassen mit insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler bekamen so ihre Abiturzeugnisse. „Wir haben einen Durchschnitt von 2,15“, erzählte Schulleiterin Ines Albrecht. Wobei die Mädchen besser sind, die 33 Abiturientinnen haben im Schnitt ihr Abitur mit 2,0 gemacht.

Keine langen Reden

Nach der Übergabe im kleinen Rahmen zogen die jungen Erwachsenen in den Schulhof, wo Lehrer und Eltern sie im Licht der untergehenden Sonne. mit Fackeln und einer kleinen Feuerschale erwarteten. Schulleiterin Ines Albrecht lobte den Jahrgang und erinnerte sich an manch ein „Nein!“ aus den Reihen der Schüler. „Ihr wolltet keine Zeugnisübergabe mit langen Reden und in der Georgenkirche, weil da die Akustik so schlecht ist“, erzählte sie.

Dieses „Schüler-Nein“ kam in der 10. Klasse, weit vor Corona. „Ihr habt aber nie nein gesagt, wenn es um Engagement und Begabung ging“, erzählte sie von der Lebenslust und der Freude gerade dieses Jahrgangs.

Musikalischer Jahrgang

Denn auf einmal hatte das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, das sonst als MINT-Schule naturwissenschaftlich ausgelegt ist, engagierte Sänger, Tänzer und Instrumentalisten. Anh Khoa Tran (18) hatte ein Musicalprojekt ins Leben gerufen. Eine „Bereicherung des kulturellen Lebens an der Schule“, so Ines Albrecht. Und weit mehr.

Das Abitur haben erhalten: In der Klasse 12a mit Tutorin Ines Michler: Silas Büttner, Cora-Jeanne Dumontie, Nele Dydziul, Isabel Ehlers, Estelle Juliette Fürle, Eric Grambow, Jette Marieke Gröger, Sophie Marleen Jeromin, Alien-Vivian Kaspereit, Markus Mainz, Lisa Matschke, Annina Menzel, Thao Vy Nguyen, Antonia Pfeiler, Binh Duc Pham, Marlene Rabe, Anika Reinick, Pascal Riebschläger, Jonas Saschenbrecker, Svea Marie Schmaltz, Lia Seraphin, Emely Siedenschnur, Magnus Tiede, Anh Khoa Tran, Sophie Wagner und Marta Alessia Zanetti. Klasse 12cI mit Tutorin Theresa Janke: Raoul Alkewitz, Nele Baetke, Erwin Leon Bernier, Merle Borowski, Niklas Hartig, Lasse Hoffmann, Pauline Jörn, Yannik Lenz, Robin Leu, Malte Lürtzing, Lena Myrén Martinek, Sebastian Milewski-Stapf, Malte Noack, Merle Petter, Neele Peukert, Julia Sofie Reichelt, Paul Erik Reichelt, Lilly Johanna Schmidt, Carlotta Staats, Aaron Stendel, Emil Umbreit, Jaskaran Singh Virdee und Charlotte Witte. Klasse 12cII mit Tutorin Ines Rittemann: Ruben Becker, Anton Beifert, Vivian Bernoth, Son Linh Do, Enrique Dumontie, Eike Magnus Krämer, Franziska Marschall, Max Meyer, Phuong Uyen Nguyen, Jakob Wilhelm Pauls, Erik Persenhof, Ole Prestin, Richard Raatz, Leonie Ries, Martin Schlichting, Erik Malte Schliwa, Janne Ole Schulz, Yvan-Finnley Schütt, Clemens Sprockhoff, Ole Taft und Jenny Zhou. Ausgezeichnet wurden: Pascal Riebschläger (Bester in Chemie), Anh Khoa Tran für sein musikalisches Engagement, Julia Sofie Reichelt (Jugend debattiert, Beste in Mathematik, Schnitt von 1,0), Paul Erik Reichelt (Jugend debattiert), Eike Magnus Krämer (für sein Engagement als Mitbegründer der Schülerfirma „school fashion“), Richard Raatz (Bester in Physik) sowie Jenny Zhou (Schnitt von 1,0, Schülersprecherin, sie hielt auch eine starke Abschlussrede).

„Danke, dass ihr vielen Schülern richtig viel Selbstbewusstsein gegeben habt“, kommentierte die Schulleiterin das jugendliche Großprojekt. Mit gut 100 Jugendlichen aus allen Schulen und absolut selbstorganisiert entstanden verschiedene Musicalproduktionen in den letzten drei Jahren, mit Anh Khoa als energiegeladenes Zugpferd.

Ines Albrecht: „Danke Anh Khoa für deine Kraft!“ Anh Khoa verabschiedete sich natürlich musikalisch, mit drei starken Stimmen ( Isabel Ehlers, Anika Reinick und Emely Siedenschnur) sorgte er am Klavier für die musikalische Untermalung des Festakts auf dem schnell dunkel werdenden Schulhof. Er wird nun in Holland Musiktheater studieren.

Zweimal Durchschnitt 1,0

Julia Reichelt und Jenny Zhou wurden als Jahrgangsbeste –jeweils mit einem Durchschnitt von 1,0 –ausgezeichnet. „Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt, werde aber auch die Schule und die Menschen hier vermissen“, dankte Julia (18), die Psychologie studieren möchte.

17 Abiturientinnen und Abiturienten erhielten mit dem Zeugnis auch ihre die MINT-Zertifikate. Seit 2008 ist das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Mitglied im „MINT EC - Das nationale Excellence-Schulnetzwerk“.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, das Netzwerk setzt eine besondere Vertiefung auf diese MINT-Fächer voraus. 325 Gymnasien und Schulen mit gymnasialer Oberstufe sind im Netzwerk organisiert, in Mecklenburg-Vorpommern sind davon sieben.

