Fahndung nach Taschendieb in Wismar: Wer kennt diesen Mann?

Wismar

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einer 77-Jährigen in Wismar Anfang September 2019 das Portemonnaie gestohlen hat. Er hob am selben Tag mit der EC-Karte der Rentnerin einen dreistelligen Betrag an einem Geldautomaten am Wismarer Markt ab. Mit einem Bild der dortigen Kamera wird jetzt nach dem Täter gesucht.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 entgegen.

Täter lenkte Frau ab und klaute ihr Portemonnaie

Die Seniorin ist Anfang September von einem jungen Mann mit Dreitagebart und dunklen Haaren in der Dankwartstraße angesprochen und nach dem Weg zu einer Kirche gefragt. Dabei hatte er sich, unter dem Vorwand Bauchschmerzen zu haben, vornübergebeugt und offenbar in die Tasche der Frau, die sie an ihren Rollator gehängt hatte, gegriffen. Erst als die Seniorin einige Zeit später zu Hause eintraf, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Von OZ