Bad Kleinen

Die Kripo Wismar sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Freitag, dem 5. Juli, ereignet haben soll. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Dienstag über einen Unfall auf der Landesstraße 031 zwischen dem Bad Kleiner Ortsteil Hoppenrade und der Bundesstraße 106 informiert. Vor Ort stellten Beamte fest, dass die Leitplanke im Kurvenbereich auf einer Länge von über 30 Metern stark beschädigt war. Offensichtlich war ein Fahrzeug mit der Planke kollidiert. Im Zuge von Nachforschungen konnten ein Tatverdächtiger und ein Pkw, der starke Beschädigungen im Front- und Seitenbereich aufwies, ermittelt werden. Die Polizei sicherte Spuren am Auto und an der Unfallstelle und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 40 000 Euro belaufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 zu melden.

OZ