Fahrer verliert auf A 20 nahe Kreuz Wismar Kontrolle: 13-Jähriger verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 zwischen Jesendorf und dem Autobahnkreuz Wismar am Dienstagnachmittag ist ein 13-Jähriger leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge geriet ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 63-jährige Schleswig-Holsteiner die Überholspur. Als das Fahrzeug plötzlich ohne Zutun des Fahrers nach links zog, verlor dieser beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein 13-jähriger Beifahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

